Nach Zwischenfall: FAA ordnet Überprüfung aller 737 MAX 9 an

In rund 5.000 Metern Höhe verlor eine Boeing 737 MAX 9 der Alaska Airlines mit 177 Menschen an Bord eine Türe. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten - wohl auch deshalb, weil sich die Maschine noch im Steigflug befand und alle Passagiere angeschnallt waren. Alaska Airlines groundete sofort ihre 737 MAX 9 Flotte und ordnete umfangreiche Inspektionen an. Dem folgte auch die FAA, die umgehend ein Flugverbot für über 170 Boeing 737 MAX 9 anordnete.

Die Maschinen dürfen erst nach Durchführung strenger technischer Inspektionen wieder abheben.

(red)