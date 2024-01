Lufthansa Group plant 2024 rund 13.000 Neueinstellungen

Hinweis: Die Gender-Form, die Lufthansa als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die Lufthansa auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird.

Die Lufthansa Group plant, im Jahr 2024 rund 13.000 neue Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Berufen einzustellen. Besonders gesucht sind neue Kollegen für Cockpit und Kabine, Techniker sowie neue Kollegen in der IT. Aber auch in anderen Bereichen werden Stellen ausgeschrieben – zum Beispiel für das Bodenpersonal an den Lufthansa Drehkreuzen in Frankfurt und München. Über 3.500 Damen und Herren sollen in der Kabine und rund 1.000 im Cockpit eingestellt werden. Außerdem sollen ca. 2.000 Techniker, etwa 800 Trainees und rund 900 IT-Experten die Lufthansa Group verstärken, wie das Unternehmen mitteilte.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen über 13.000 neue Mitarbeiter beider Geschlechter eingestellt. Insgesamt arbeiten aktuell mehr als 95.000 Damen und Herren in über 90 Ländern in der Lufthansa Group.

(red / LH)