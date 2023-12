November 2023: Anhaltend starkes Passagierwachstum am Flughafen Wien

Der Flughafen Wien verzeichnet anhaltend starkes Passagierwachstum im Vorjahresvergleich, liegt aber weiterhin unter Vorkrisenniveau: Im November 2023 legten die Passagierzahlen um 13,8% auf 2.669.896 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und um 12,0% auf 2.109.407 Reisende am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres zu. Damit liegt das Passagieraufkommen im November 2023 in der Gruppe bei 91,8% und am Standort Wien bei 88,2% des November 2019.