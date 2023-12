Ex-AUA-Mann Lukas Schreiner ist neuer HR-Leiter am Flughafen Wien

Seit 1. Dezember 2023 leitet Mag. Lukas Schreiner den Personalbereich und damit alle HR-Agenden der Flughafen Wien AG. Der Airport holt damit einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Erfahrung im Personalmanagement, speziell in der Luftfahrt sowie in Handel und Logistik, an Bord. Von ihm abgelöst wird der bisherige Personalleiter Mag. Christoph Lehr, der in seiner 22-jährigen Tätigkeit am Flughafen Wien die Personalarbeit des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet hat und nun in den Ruhestand wechselt.