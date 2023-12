Mit Video: EL AL Israel Airlines Boeing 787 Dreamliner auf dem Flughafen Wien

Nach dem Terroranschlag der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas, bei dem arabische Terroristen mehr als 1.200 Menschen in Israel, darunter Familien mit ihren Babys, unter fanatischen "Allahu akbar!"-Rufen bestialisch abschlachteten, teilweise bei lebendigem Leib verbrannten, Müttern ihre Ungeborenen aus dem Leib schnitten, und in ihrem von gewaltbereiten islamischen Antisemitismus getragenen Blutrausch - vor dem der große österreichisch-jüdische Künstler Arik Brauer übrigens 2018 bereits öffentlich gewarnt hatte - ganze Familien ausrotteten, schlägt die israelische Armee mit voller Härte zurück. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr von und nach Tel Aviv. Am heutigen Freitag kam deshalb eine Boeing 787 von EL AL auf dem Flug nach Wien zum Einsatz.