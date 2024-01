In eigener Sache: Causa Fume Event AUA OE-LBK

Weiterhin divergierende Informationen gibt es in Sachen Fume Event kurz vor Weihnachten auf einem AUA-Flug von Teneriffa nach Wien. Eine Erklärung in eigener Sache.

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Laut unabhängig bei Austrian Wings und dem Aviation Herald eingegangenen Informationen traten am 23. Dezember 2023 bei einem AUA-Flug von Teneriffa nach Wien ZWEI Fume Events auf. Eines vor dem Start, eines kurz nach dem Abheben.

Die AUA-Pressestelle bestreitet, dass es nach dem Start einen zweiten Fume Event gegeben habe, obwohl uns gegenteilige schriftliche Passagierberichte vorliegen. Da die AUA-Pressestelle in der Vergangenheit wiederholt fragwürdige Statements von sich gegeben hat, in denen teilweise offen die Unwahrheit gesagt wurde, hatten wir auch in diesem Fall den nicht unbegründeten Verdacht, dass hier nicht offen und transparent kommuniziert wurde. Wir taten diese Ansicht samt Argumentation in einer entsprechenden Punktlandung kund.

Nun gibt es neue Entwicklungen: Ganz offiziell erreichte uns aus dem Pilotenkorps eine detaillierte Information zum Vorfall, die von der AUA autorisiert wurde. Auch wenn die Statements der offiziellen Pressestelle aufgrund wiederholter früherer Erfahrungen "schlecht beleumundet" sind, haben wir uns aus Gründen der journalistischen Sorgfalt und der Fairness entschlossen, die gegenständliche Punktlandung vorerst einmal offline zu nehmen.

Ein Fume Event ist bestätigt, über ein zweites liegen uns schriftliche Informationen vor. Basierend auf den neuen autorisierten Informationen aus dem AUA-Pilotenkorps haben wir uns dennoch entschlossen, eine erneute gründliche Prüfung der Causa einzuleiten. Unser initialer Bericht bleibt selbstverständlich aufrufbar, die Punktlandung - bei der es sich um einen Meinungsbeitrag (journalistisches Stilmittel des Kommentars) handelt - wurde jedoch, wie erwähnt, vorerst offline genommen.

Da wir gegenüber unseren Leser stets transparent agieren, tun wir das nicht "still und heimlich" sondern offen und informieren Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, über die Hintergründe dieser Entscheidung.

Ihre Austrian Wings Redaktion