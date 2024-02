Weil Q400 fehlen: AUA mietet Maschinen von Braathens an

Ab dem Sommerflugprogramm 2024 werden bei Austrian Airlines bestimmte Routen, die derzeit mit der Flugzeugtype Embraer 195 bedient werden, von dem neuen Kooperationspartner Braathens Regional Airlines (BRA) mittels Wetlease übernommen. Diese Partnerschaft verbessert vor allem die Effizienz sowie die Wirtschaftlichkeit auf den ausgewählten Strecken und ermöglicht dadurch eine nachhaltig abgesicherte Anbindung an das Drehkreuz Wien, heißt es seitens der AUA in einer Medienmitteilung. Intern wird diese Wetlease-Aktion von etlichen Mitarbeitern durchaus kritisch gesehen. "Wo AUA draufsteht, muss auch AUA drinnen sein. Die Passagiere verlassen sich darauf, AUA-Personal, AUA-Flugzeuge und AUA-Service zu erhalten und wollen nicht von einem unbekannten Drittanbieter geflogen werden", ist aus Pilotenkreisen zu hören. Tatsächlich ist es so, dass die AUA in punkto Qualität und Sicherheit in etlichen Punkten die gesetzlichen Standards sogar übertrifft. Ob das bei Braathens Regional Airlines auch der Fall ist, ist dagegen völlig unklar.

"Es ist irgendwie pervers. Wir hatten bis vor einigen Jahren mit der Q400 eine moderne Turbopropflotte, die genau in das Größensegment fiel, das uns jetzt fehlt. Aber unser Management hat, allen internen Warnungen zum Trotz, die Q400-Flotte in seiner unendlichen Weisheit stillgelegt. Die Konsequenz, die damals schon vielen im Unternehmen völlig klar war: Die E195 ist auf einigen Strecken zu groß und jetzt müssen wir kleineres Gerät anmieten."

Ein AUA-Mitarbeiter gegenüber "Austrian Wings"

Aufgrund dessen, dass nach der Pandemie die Nachfrage nach Flugreisen auf einigen Regionalstrecken nicht in vollem Ausmaß zurückgekehrt ist, stellt dies Austrian Airlines vor neue Herausforderungen, schreibt die rot-weiß-rote Lufthansa-Tochter in einer Aussendung: Vor allem die schleppende Erholung der Nachfrage im Geschäftsreisesegment führt zu einem geringeren Nachfrageniveau, welches zur wirtschaftlich tragfähigen Bedienung als Konsequenz angepasste Kapazitätsstrukturen benötigt. Strecken wie von Wien nach Klagenfurt oder Kaschau (Slowakisch: Košice) sind für die aktuelle Flotte von Austrian Airlines sowohl wirtschaftlich als auch operativ nicht ideal. Zukünftig werden diese Strecken nun von Braathens Regional Airlines (BRA) bedient. Dies bedeutet, dass Flugzeuge und Crews von der Partnerfluggesellschaft gestellt werden. An Bord erwartet die Fluggäste das gewohnte Austrian Airlines Catering Produkt. Auch werden sowohl Business- als auch Economy-Class Sitze angeboten. Die Flüge werden mit zwei ATR-Turbopropmaschinen durchgeführt, die durch ihre geringere Kapazität für die betreffenden Strecken effizienter sind, weniger CO2 ausstoßen und mit 72 Sitzplätzen das entsprechende Sitzplatzvolumen für die angeflogenen Märkte aufweisen, so die AUA.

„Auf einigen Regionalstrecken ist die Nachfrage nach der Pandemie nicht wieder in vollem Ausmaß zurückgekehrt. Um diese Strecken auch zukünftig an unser Drehkreuz Wien anbinden zu können, benötigen wir angepasste Kapazitätsstrukturen. Es freut mich, mit Braathens Regional Airlines einen ausgewiesenen Partner in diesem herausfordernden Segment gefunden zu haben“, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Austrian Airlines und hoffen, sie im Laufe der Zeit weiterentwickeln zu können. Wir haben umfangreiche Erfahrung in der Durchführung dieser Art von Service auf qualitativ hochwertigem Niveau und freuen uns darauf, dies auch auf dem österreichischen Markt anzubieten", sagt Ulrika Matsgård, CEO von Braathens Regional Airlines.

Die Flüge im Überblick:

Destination Programm Flugnummer Zusatzinfo Belgrad (BEG) Teilprogramm OS737

OS738 Täglich auf ATR

Rest fliegt weiterhin auf E95 Bologna (BLQ) Teilprogramm OS549

OS550 Verkehrstag Samstag auf ATR

Rest fliegt weiterhin auf E95 Graz (GRZ) Teilprogramm OS977

OS978 Täglich auf ATR

Rest fliegt weiterhin auf E95 Klagenfurt (KLU) Gesamtes Programm OS393

OS940

OS943

OS944 Kompletter Wechsel von E95 auf ATR

Einführung Nightstop Košice (KSC) Gesamtes Programm OS741

OS742

OS743

OS744 Kompletter Wechsel von E95 auf ATR Leipzig (LEJ) Gesamtes Programm OS251

OS252

OS253

OS254 Kompletter Wechsel von E95 auf ATR Warschau (WAW) Teilprogramm OS631

OS632 Verkehrstag Samstag auf ATR

Rest fliegt weiterhin auf E95 Zagreb (ZAG) Teilprogramm OS681

OS682

OS683

OS684 Verkehrstage Montag (OS681/682), Samstag und Sonntag (OS683/8849) auf ATR

Rest fliegt weiterhin auf E95

