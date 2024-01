Potentiell gefährlicher Fume Event auf AUA A320

Als Flug OS 9506 befand sich der Airbus A320, OE-LBK, der AUA am 23. Dezember auf dem Weg von Teneriffa (TFS) nach Wien (VIE), als sich der Zwischenfall ereignete.

Bereits am Boden trat in der Kabine nach dem Aktivieren der Hilfsturbine "APU" ein "Geruch von alten Socken" in der Kabine auf. Dieser Geruch ist typisch dafür, dass Rückstände von Triebwerksöl in die Kabine gelangt sind. Diese Triebwerksöldämpfe gelten als hochtoxisch und sind nach Ansicht von Betroffenen und manchen Experten für das Aerotoxische Syndrom verantwortlich, aus dem auch dauerhafte gesundheitliche Schäden bis hin zum Tod resultieren können.

Laut einem Bericht des "Aviation Herald" deaktivierten die Piloten das Zapfluftsystem Nummer 2 (Bleed Air), woraufhin der Geruch verschwand.

Techniker gaben die Maschine daraufhin zum Flug nach Wien ohne Verwendung des Zapfluftsystems Nummer 2 frei.

Doch rund 30 Minuten nach dem Start trat der gleiche Geruch erneut auf. Anstatt nach Teneriffa zurückzukehren, setzten die Piloten den Flug jedoch mehr als 4 Stunden bis zur Landung in Wien fort.

Ob die Ursache der beiden Fume Events auf der OE-LBK am 23. Dezember tatsächlich ihren Ursprung in Triebwerksöldämpfen hatten, ist nicht bekannt. Der beschriebene Geruch nach "alten Socken" ist jedoch typisch dafür.

Austrian Airlines wurde von unserer Redaktion ein umfangreicher Fragenkatalog mit der Bitte um ein Statement übermittelt.

Etliche Fume Events auf dem betroffenen Flugzeug

Das betroffene Flugzeug, die OE-LBK, hatte schon öfter technische Probleme mit potentiell gefährlichen Fume events. Wie von Austrian Wings berichtet, traten im Herbst zwei Fume events innerhalb eines Monats auf der OE-LBK auf.

Hintergrund

Wenn Triebwerksöl(dämpfe) wegen defekter Dichtungen in den Triebwerken oder der Hilfsturbine (APU) in die Kabinenluft gelangt, kann das für Passagiere und Besatzung teils lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Denn Triebwerksöl enthält hochtoxische Stoffe, die keinesfalls eingeatmet werden sollten. Das mögliche Krankheitsbild - es reicht von neurologischen Störungen bis hin zu einer möglicherweise tödlichen Vergiftung des Körpers - wird als "Aerotoxisches Syndrom" bezeichnet. 2016 wurde der Fall mehrere Condor-Flugbegleiter bekannt, die als "menschliche Versuchskaninchen" missbraucht wurden und dies tlw. mit schweren gesundheitlichen Schäden bezahlten. Wie die "Ärztezeitung" vor einigen Jahren in einem Beitrag schrieb, ist das Problem seit den 1950er Jahren bekannt. Trotzdem setzen die Flugzeughersteller seit Jahrzehnten weiterhin auf das Prinzip "Zapfluft von den Triebwerken", um die Kabine mit Frischluft zu versorgen. Eine Ausnahme bildet lediglich die Boeing 787, die eine andere Technik nutzt. Seitens der Airlines und der Industrie wird das Problem der kontaminierten Kabinenluft seit Jahrzehnten verleugnet oder kleingeredet, wie Austrian Wings schon im Jahr 2010 in der Punktlandung "TCP - die unsichtbare Gefahr an Bord" beleuchtete.

(red)