200. Airbus für Wizz Air

Der ungarische Low Coster Wizz Air, nach eigenen Angaben Europas am schnellsten wachsende und nachhaltigste Fluggesellschaft weltweit*, beschleunigt ihr Netzwerkwachstum mit der Auslieferung ihres 200. Flugzeugs.



Nach den Rekordpassagierzahlen im Jahr 2023 baut Wizz Air sein Netzwerk weiter aus. Die Fluggesellschaft hat mehr als 300 hochmoderne Flugzeuge der Typen A321neo und A321XLR bestellt, so dass sie ihr strategisches Ziel von 500 Flugzeugen in ihrer Flotte bis 2030 erreichen kann.



Der neue Airbus A321neo im Wert von über 100 Millionen Euro wird in London Luton stationiert sein und dazu beitragen, die Passagiere zu den 59 verschiedenen Destinationen zu bringen, darunter die kürzlich gestartete Verbindung nach Salzburg. Der Erstflug des Flugzeugs ging von London Luton nach Bacău in Rumänien.



Der Airbus A321neo ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und bietet erhebliche Umweltvorteile. Das Flugzeug kann derzeit mit einer SAF-Mischung von bis zu 50 % fliegen, bietet eine fast 50-prozentige Lärmreduzierung, eine 20-prozentige Verringerung des Treibstoffverbrauchs und der Kohlendioxidemissionen sowie eine 50-prozentige Reduzierung der Stickoxidemissionen. Mit dem neuen Flugzeug sinkt das Durchschnittsalter der Wizz Air-Flotte auf 4,24 Jahre, was sie zur zweitjüngsten der Welt unter den Fluggesellschaften mit über 100 Flugzeugen macht.

(red / W6)