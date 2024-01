Wizz Air meldet 60 Millionen Passagiere für 2023

Der ungarische Billigflieger Wizz Air hat 2023 nach eigenen Angaben mit einem "erneuten Rekord" abgeschlossen. Mehr als 60 Millionen Passagiere haben sich im vergangenen Jahr für eine Reise mit Wizz Air entschieden, das entspricht dem höchsten jährlichen Passagieraufkommen aller Zeiten für WIZZ und einer Steigerung von 32 Prozent im Vergleich zu 2022. Im Jahr 2023 eröffnete Wizz Air knapp hundert neue Routen, nahm 32 brandneue Airbus A321neo-Flugzeuge in ihre Flotte auf und flog insgesamt 263 Millionen Kilometer.

Im Jahr 2023 war Wizz Air die Wahl von über 2 Millionen Passagieren in Österreich und erreicht damit eine Gesamtzahl von 8 Millionen Passagieren seit der Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2016. Die Fluggesellschaft bietet mit ihren fünf in Wien stationierten Flugzeugen über 36 Routen in 24 Länder an.

Wizz Air baut seine Präsenz in Österreich kontinuierlich aus und führte drei neue Strecken ab Salzburg ein: Ab dem 8. Februar wird die Fluggesellschaft Salzburg mit London verbinden, gefolgt von neuen Routen nach Bukarest und Skopje im April diesen Jahres.

(red / W6)