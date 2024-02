All Nippon Airways (ANA) meldet Quartalszahlen auf Rekordniveau

„Die positiven Finanzergebnisse der ANA Group gehen vor allem auf eine Ausweitung der internationalen Aktivitäten zurück, die im Vergleich zum vorangegangenen Neunmonatszeitraum eine entscheidende Rolle für die Gesamtrentabilität der Fluggesellschaft gespielt haben“, sagte Kimihiro Nakahori, Executive Vice President und Group Chief Financial Officer der ANA Holdings Inc. „Dieser Erfolg unterstreicht die Auswirkungen des erweiterten globalen Netzwerks auf die finanzielle Stärke der ANA Group. Das hervorragende Ergebnis ist die Folge der Arbeit aller Teammitglieder der ANA Group und unseres kontinuierlichen Kostenmanagements.“

Im internationalen Passagierverkehr stiegen sowohl das Passagieraufkommen als auch die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der soliden Geschäftsnachfrage aus Japan an. Weitere Gründe waren die nachhaltigen Bemühungen, die Nachfrage nach Inbound-Reisen nach Japan zu steigern, sowie die erhöhte Nachfrage nach Freizeitreisen aus Japan. Um die höhere Nachfrage aus der ersten Jahreshälfte zu bedienen, hat die Airline den Umfang des Flugbetriebs mit der Wiederaufnahme der Strecke Narita – Perth sowie der Strecken nach China im Oktober weiter ausgebaut. Darüber hinaus erreichte die Zahl der täglich angebotenen Sitze auf der Honolulu-Route ein Rekordhoch: ANA bietet seit Dezember wieder zwei tägliche Hin- und Rückflüge auf der Strecke Tokio/Narita – Honolulu mit dem Airbus A380 „FLYING HONU“ an. Insgesamt beförderte das Unternehmen in den zurückliegenden drei Quartalen mehr als 5,3 Millionen Passagiere auf internationalen Strecken und erreichte einen Sitzladefaktor von 78,1 Prozent.

Im Inlandsverkehr stiegen trotz einer zunächst langsamen Erholung der Geschäftsreisenachfrage sowohl das Passagieraufkommen als auch die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Erheblichen Anteil daran hatten die Verkaufsaktion „ANA SUPER VALUE“ und andere Marketingmaßnahmen. Im Streckennetz hat ANA die Kapazität aktiv erhöht, indem an Wochenenden und Feiertagen mehr Flugzeuge eingesetzt wurden, um die Nachfrage vollständig zu befriedigen. Auf den Inlandsstrecken des Star Alliance Partners waren im Berichtszeitraum insgesamt mehr als 31 Millionen Passagiere unterwegs, die Airline erreichte einen Sitzladefaktor von 70,2 Prozent.

Im Frachtsektor nahm die Nachfrage von China nach Nordamerika im dritten Quartal zu, dagegen sanken das übrige internationale Frachtaufkommen und der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies ist hauptsächlich auf den anhaltenden Nachfragerückgang in wichtigen Branchen wie der Halbleiter-, Elektronik- und Automobilindustrie zurückzuführen.

Für das Streckennetz bemühte sich ANA um Rentabilität, indem die Nachfrage nach Strecken und Wochentagen bewertet und den Einsatz der Frachtflugzeuge darauf angepasst wurde. Im Juli kündigte die ANA Holding den Erwerb von Anteilen an Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. an. Der Aktientausch ist für den 1. April 2024 vorgesehen.

Im Low-Cost-Bereich mit der Fluggesellschaft Peach Aviation der ANA-Gruppe stiegen sowohl das Passagieraufkommen als auch die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der starken Nachfrage nach Urlaubsreisen auf den Inlandsrouten und der proaktiven Bemühungen, die Inbound-Nachfrage und die Nachfrage auf den internationalen Routen zu stärken. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Reisen nach Japan erhöhte Peach ab Oktober die Frequenzen auf den Strecken Osaka/Kansai – Incheon und Osaka/Kansai – Hongkong und weitete den Betrieb nach der ersten Jahreshälfte weiter aus. Peach beförderte in den zurückliegenden neun Monaten mehr als sieben Millionen Passagiere.

Im dritten Quartal stiegen die Einnahmen der ANA Group aus dem Passagiergeschäft gegenüber dem ursprünglichen Plan deutlich an. Dies hat positiven Einfluss auf den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr, das zum 31. März 2024 endet. Auf den internationalen Strecken konnte ANA neben der erholenden Nachfrage auch höhere Stückpreise erzielen. Allerdings werden für das vierte Quartal höhere Ausgaben für die Wartung erwartet. Unter diesen Bedingungen passt ANA die konsolidierte Finanzprognose an und erwartet bei einem Umsatz von umgerechnet etwa 13,07 Milliarden Euro einen Nettogewinn von umgerechnet knapp 837 Millionen Euro.

(red / NH)