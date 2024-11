ANA All Nippon Airways mit dem APEX World Class Airline Award ausgezeichnet

ANA All Nippon Airways erhielt dieses Jahr erstmals den APEX World Class Award. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird von APEX (Airline Passenger Experience Association), einem der größten Fluggesellschaftsverbände weltweit mit Sitz in Nordamerika, verliehen. Gewürdigt werden Fluggesellschaften, die in den Bereichen Sicherheit, Service, Nachhaltigkeit und Gesundheitskontrolle herausragende Leistungen erbringen. Dem Award geht eine umfassende Prüfung voraus. In diesem Jahr erhielten weltweit nur zehn Fluggesellschaften diese Auszeichnung.