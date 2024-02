Lufthansa City Airlines: Erste Flugziele stehen fest

Zunächst ab München fliegt die Airline folgende Ziele an: Berlin, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Köln, Hannover sowie Birmingham, Bordeaux und Manchester. In den folgenden Monaten wird Lufthansa City Airlines ihr Netzwerk sukzessive ausbauen und weitere Ziele in Europa anbieten.

Die Lufthansa Group hat mit der Bestellung von 40 Flugzeugen des Typs Airbus A220-300 und weiteren 20 Kaufoptionen ein klares Zeichen für die Zukunft der neuen Airline gesetzt. Die wettbewerbsfähige Stärkung des Kurstreckennetzwerks ist essenziell für die Stärkung der Marktposition der Lufthansa Group und das geplante Wachstum der Lufthansa Langestrecke.

Fluggäste erwartet an Bord von Lufthansa City Airlines das Lufthansa Produktangebot und Kundenerlebnis für die Kurz- und Mittelstrecke. Die ersten beiden von vier Flugzeugen des Typs Airbus A319, die in diesem Jahr zum Einsatz kommen sollen, wurden bereits im neuen Lufthansa City Erscheinungsbild lackiert.

Flüge sind ab Ende April über die bekannten Lufthansa Group Vertriebskanäle buchbar.

(red / LH)