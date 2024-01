Lufthansa Gruppe rüstet 150 weitere Flugzeuge mit Internetzugang aus

In 10.000 Metern Höhe mit seinen Liebsten chatten, im Reiseflug online shoppen oder über den Wolken unbegrenzt das Firmen-VPN nutzen: Zukünftig sollen alle Fluggäste auf Europa-Routen verlässlich die Möglichkeit zur WLAN-Nutzung an Bord haben. Die Lufthansa Group wird deshalb die Ausrüstung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge mit Breitband-Internet bei drei ihrer Fluggesellschaften in diesem Jahr fortsetzen. Geplant ist die vollständige Ausstattung aller noch nicht ausgerüsteten sowie neuer Flugzeuge der Airbus A220/320-Familie (A220, A319, A320ceo, A320neo, A321ceo, A321neo) von Lufthansa, Austrian Airlines und neu auch SWISS, insgesamt mehr als 150 Flugzeuge.

Der Einbau des Systems beginnt bei allen Airlines ab dem vierten Quartal 2024 und ist nach etwa zwei Jahren abgeschlossen. SWISS wird somit nach Lufthansa, Austrian Airlines und Eurowings als nächste Airline der Lufthansa Group Internet an Bord auf Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeugen für ihre Fluggäste einführen. Bereits seit 2017 bieten Lufthansa, Austrian Airlines und Eurowings ihren Gästen auf vielen Kurz- und Mittelstreckenflügen Breitband-Internet an.

Neu ist, dass Lufthansa und Austrian Airlines ihren Gästen auf den bereits mit Internetzugang ausgestatteten Flugzeugen zeitlich unbegrenztes Free Messaging anbieten. Reisende können auf dem eigenen Smartphone oder Tablet während des Fluges beliebig viele Nachrichten kostenlos senden und empfangen. Voraussetzung für die Nutzung dieses Services ist der Log-In in FlyNet mit einer Miles & More Service-Kartennummer oder mit einer bei der Lufthansa Group Travel ID registrierten E-Mail-Adresse. Für alle weiteren Internet-Pakete an Bord, wie beispielsweise den schnelleren Premium-Zugang, der nun bereits ab sechs Euro erhältlich ist, wurde der Preis Anfang des Jahres um fast 50 Prozent reduziert.

Grundsätzlich kostenfrei in allen mit Breitband-Internet ausgestatteten Airbus A220/A320-Flugzeugen sind die Nutzung der Apps der Lufthansa Group Airlines und viele Services im FlyNet Portal von Lufthansa und Austrian Airlines, im Wings Connect Portal von Eurowings und zukünftig auch im SWISS Connect Portal. Dadurch können Gäste ihren Flug je nach Airline zum Beispiel live in der Moving Map verfolgen, Informationen zu Anschlussflügen erhalten, den Chat-Assistenten für Servicefragen nutzen, e-Journals herunterladen, im Worldshop stöbern oder das Onboard Menü anschauen.

Das Internet an Bord wird auch von Crews vielfach für ihre tägliche Arbeit genutzt, beispielsweise für die Optimierung von Flugrouten während des Fluges. Damit lässt sich der Kerosinverbrauch und der entsprechende CO 2 -Ausstoß verringern.

Die Lufthansa Group beauftragte Viasat mit der Technologie und dem Service für die Ausstattung der mehr als 150 weiteren Flugzeuge. Mit dem Technologie-Unternehmen Inmarsat, das von Viasat übernommen wurde, arbeitet die Lufthansa Group bereits seit 2015 zusammen. Bisher erfolgt der Internetzugang bei mehr als 200 Flugzeugen der A320-Familie der Lufthansa Group auf Basis reiner Satellitenverbindung (Ka-Band). Bei den neu ausgerüsteten Flugzeugen wird die Internetverbindung mittels einer hybriden Technologie namens EAN (European Aviation Network) zur Verfügung gestellt. Ein S-Band-Satellit sorgt für eine europaweite Abdeckung, während ergänzende Bodenkomponenten der Deutsche Telekom, terrestrische Funktürme mit 4G-LTE-Technologie, zusätzliche Kapazität bereitstellen.

Die neue Technologie ist insbesondere auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ein Fortschritt: Durch die im Vergleich zur bisher genutzten Technologie wesentlich kleineren und leichteren Antennen beträgt das Gesamtgewicht des Systems weniger als 60 Kilogramm und reduziert damit den zusätzlichen Kerosinverbrauch und CO 2 -Ausstoß deutlich.

