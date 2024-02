Islam. Terror gegen Israel: Luftwaffe griff Stellungen der Terroristen im Libanon an

Seit Jahrzehnten leidet Israel unter dem Terror radikaler muslimischer Araber aus Gaza, dem Westjordanland und dem Südlibanon. Am 7. Oktober 2023 erreichte dieser radikal-islamische Terrorismus einen traurigen neuen Höhepunkt, als die radikal-islamische Terrororganisation Hamas, unterstützt von "ganz normalen" Zivilisten, von Gaza aus nach Israel eindrang, dort brandschatzte, vergewaltigte, mehr als 1.200 Menschen ermordete und über 200 in den Gazastreifen verschleppte - darunter selbst Babys. Seither befindet sich Israel in einem ihm von radikalen antisemitischen arabischen Terroristen aufgezwungenen Verteidigungskrieg. Verstärkt sieht sich die einzige Demokratie des Nahen Ostens dabei auch wieder dem Hisbollah-Terror aus dem Libanon ausgesetzt. Einmal mehr schlugen die israelischen Heimatverteidiger jetzt aus der Luft gegen die radikal-islamischen Judenhasser im Libanon zurück.