Dash 8 kollidiert in der Luft mit Cessna - Tote bei Absturz

Die Dash 8-300 der Safarilink Aviation sollte von Nairobi nach Diani fliegen. An Bord des zweimotorigen Turbopropflugzeuges mit der Kennung 5Y-SLK befanden sich 39 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Kurz nach dem Start vernahmen die Piloten einen lauten Knall und entschieden sich anschließend, zum Flughafen Nairobi Wilson zurückzukehren, wo die Maschine sicher landete.

Dann wurde das gesamte Ausmaß des Unfalls ersichtlich: Die Dash 8-300 war mit einer Cessna 172 (5Y-NNJ) einer lokalen Flugschule kollidiert. Die Cessna stürzte unmittelbar nach der Kollision ab, beide Insassen kamen ums Leben.

Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, ist unklar.

Dass die Dash 8-300 nicht ebenfalls abgestürzt ist, dürfte purer Zufall gewesen sein. In der Vergangenheit war es immer wieder zu tödlichen Midair-Collisions gekommen. Eines der spektakulärsten Unglücke war der Fall von Flug PSA 182. Am 25. September 1978 kollidierte eine Boeing 727 im Landeanflug mit einer Cessna 172. Beide Flugzeuge stürzten ab, alle 144 Menschen an Bord der Flugzeuge sowie 9 Menschen am Boden starben.

(red)