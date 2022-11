Nach Flugzeugkollision in Dallas: Zahl der Opfer weiter unklar

Einen Tag nach des Zusammenstoß einer B-17 und einer P-63 bei einer Airshow in Dallas sind die Unfallermittlungen in vollem Gange.

Wie berichtet, kollidierten am gestrigen Samstag bei der Flugschau Wings over Dollas eine P-63 Kingcobra und eine B-17 Flying Fortress in der Luft miteinander und stürzten anschließend ab.

Unfallermittler haben ihre Arbeit aufgenommen, doch auch einen Tag nach dem tragischen Unfall herrscht Unklarheit über die Zahl der Opfer, da noch nicht offiziell geklärt ist, wie viele Personen sich an Bord der B-17 befanden.

Fest steht bisher lediglich, dass mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen sind: der Pilot der P-63 sowie die beiden Piloten der B-17. Deren Namen wurden von der Allied Pilots Association, der Pilotengewerkschaft der American Airlines, mit Terry Barker und Len Root angegeben. Nicht ausgeschlossen wurde bislang, dass sich noch weitere Personen an Bord der B-17 befunden haben könnten.

Fest steht allerdings, dass keine Besucher der Airshow am Boden oder sonstige Passanten verletzt oder getötet wurden.

