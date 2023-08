LOT Polish Airlines: Erstmals über 1 Million Paxe in einem Monat

Im Juli 2023 feierte LOT Polish Airlines einen ganz besonderen Rekord: Nie zuvor in ihrer rund 94-jährigen Geschichte hat die polnische Fluglinie mehr Passagiere innerhalb eines Monats befördert. So begrüßte LOT Polish Airlines im Juli 2023 insgesamt 1.041.427 Fluggäste an Bord der Maschinen. Die Flüge waren dabei zu 83,5 Prozent ausgelastet, was einem Plus von vier Prozentpunkten gegenüber Juli 2019 entspricht.