LOT - Polish Airlines meldet neue Verbindung nach Riad

tar-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines erweitert im Sommer 2024 den Flugplan und steuert neu Riad an. Damit können auch Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über das globale Drehkreuz in Warschau bequem in die saudi-arabische Hauptstadt reisen, vermeldet die Fluggesellschaft. Die Frauen- und Menschenrechte sowie in die Pressefreiheit werden in dem streng islamischen Land allerdings mit Füßen getreten, was auch international immer wieder für Kritik sorgt.

LOT Polish Airlines fliegt ab dem 4. Juni 2024 jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag nonstop von Warschau nach Riad. Flug LO 125 startet um 15:20 Uhr in Warschau und erreicht Riad nach 5:30 Stunden Flugzeit um 21:50 Ortszeit. Zurück geht es an jedem Montag, Mittwoch und Freitag mit LO 126. Der Abflug in Riad erfolgt morgens um 1:25 Uhr, die Landung in Warschau ist für 6:10 Uhr vorgesehen (5:45 Stunden Flugzeit).

Auf den Flügen zwischen Warschau und Riad setzt LOT Polish Airlines moderne Boeing 737 Max 8 ein.

Auch für Passagiere aus den deutschsprachigen Ländern sind die neuen Flüge nach Riad von Interesse, da sie bequem in Warschau umsteigen können:

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 11:20 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 9:30 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 10:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:10 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 10:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:05 Stunden Aufenthalt in Warschau



Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 11:20 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 9:30 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:30 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab München

Abflug in München um 9:55 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:55 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Stuttgart

Abflug in Stuttgart um 10:55 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 9:55 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 9:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 11:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 4:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 10:20 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:45 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 10:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich drei Stunden Aufenthalt in Warschau

„Saudi-Arabien ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort im Nahen Osten und zugleich ein Land im touristischen Aufbruch“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India, and Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Die Hauptstadt Riad gilt als bedeutendstes Kultur- und Wirtschaftszentrum des Landes, weshalb wir uns sehr freuen, dass wir ab dem 4. Juni 2024 unseren Fluggästen auch Reisen in diese faszinierende Millionenmetropole anbieten zu können.“

Saudi Arabien in der Kritik

Saudi Arabien selbst steht allerdings seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders rückständige Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

Rückkehr nach Athen

Neben den neuen Flügen nach Riad wird LOT Polish Airlines im Frühjahr 2024 auch die Flüge nach Athen wieder aufnehmen. Die Flüge ab Athen starten täglich um 10 Uhr in Warschau und landen in Athen nach 2:40 Stunden Flugzeit. Auch hier gibt es einige attraktive Verbindungen ab Deutschland mit kurzen Umsteigezeiten in Warschau, beispielsweise ab Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München (50 bis 95 Minuten Aufenthalt in Warschau).

(red / LO)