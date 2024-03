Neues digitales Parksystem am Flughafen Klagenfurt

Der Flughafen Klagenfurt nimmt in Zusammenarbeit mit Peter Park rechtzeitig zum Start des Sommerflugplans Ende März ein schrankenloses, digitales Parkraummanagementsystem in Betrieb.

Die digitale Lösung ermöglicht es dem Flughafen, ein zeitgemäßes, transparentes und an die Kundenbedürfnisse angepasstes Parkraummanagement anzubieten. Die moderne Komplettlösung vereinfacht Parkraumprozesse, spart Zeit und Kosten und erhöht damit die Effizienz sowohl für Reisende und Besuchende, als auch für den Flughafen.

Das neue System funktioniert ohne Schranken und ohne Parktickets, sodass Parkende am Flughafen Klagenfurt ohne anzuhalten auf die Parkflächen fahren und direkt parken können. Das System registriert die Kennzeichen bei Ein- und Ausfahrten mittels Kameras und Scanner. Dabei ist nicht erkennbar, wer im Fahrzeug sitzt. Neben den Kennzeichen speichert die Lösung die Ein- und Ausfahrtszeitpunkte und berechnet daraus automatisch die Parkdauer. Der Kennzeichenscan erfolgt konform zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung.

Die Parkgebühren können am Ende des Aufenthalts sowohl an einfach bedienbaren Automaten oder per Parking-App Easypark unter Angabe ihres Kennzeichens bezahlt werden. Die Automaten bieten neben Kartenzahlung auch die Möglichkeit mittels Apple- und Google Pay zu bezahlen.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, zu den Vorteilen des neuen Parksystems: „Mit der Einführung der digitalen und schrankenlosen Parkraumbewirtschaftung wird unser Flughafen kundenorientierter und nachhaltiger. Die Passagiere sparen Zeit und der Flughafen Kosten, damit profitieren alle, und wir können zusätzlich mit noch schnelleren Wegen punkten.“

“Unser schrankenloses Parkraummanagementsystem erfordert kein Anhalten an Ein- und Ausfahrt und eignet sich daher besonders für hochfrequentierte Verkehrsknotenpunkte wie Bahnhöfe und Flughäfen. Es freut uns sehr, dass wir nun auch mit dem Flughafen Klagenfurt bei der Digitalisierung seiner Parkraumbewirtschaftung zusammenarbeiten”, sagt Maximilian Schlereth, CEO der Peter Park System GmbH.

(red / KLU)