AUA präsentiert neuen Flugplan ab Klagenfurt

Austrian präsentierte das neue Flugangebot in einer Runde von Reisebüro-Agents und Vertretern aus Wirtschaft und Tourismus am Flughafen Klagenfurt bei einem Abendevent.

In Vorbereitung auf den Start des neuen Flugplans auf der Strecke Klagenfurt – Wien ab Anfang April 2024 luden Austrian Airlines und der Flughafen Klagenfurt gestern zu einem Informationsaustausch in entspannter Atmosphäre.

Mit dem Abflug um 05:45 Uhr in Klagenfurt und der Ankunft um 06:35 Uhr in Wien sind mit einer Umsteigezeit von 25 Minuten alle Abflüge ab 07:00 Uhr erreichbar und damit nahezu das gesamte Streckennetz der Austrian Airlines. Auch die wichtigen Nordamerika-Verbindungen (z.B. New York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, Montreal und Toronto) mit Abflügen am Vormittag von Wien sind nun wieder erreichbar.

Durch den späten Rückflug um 22:35 Uhr ab Wien können weltweite Umsteiger mit nur kurzem Aufenthalt Klagenfurt erreichen. Zusätzlich sind damit auch Tagesreisen nach Wien sowie zu vielen europäischen Metropolen wieder möglich. Der vor allem im Incoming Tourismusverkehr beliebte Nachmittagsflug bleibt erhalten und wird nunmehr täglich angeboten.

Die Flüge werden von der schwedischen Fluggesellschaft Braathens Regional Airlines (BRA) im Auftrag von Austrian Airlines durchgeführt. Eingesetzt wird eine moderne ATR 72-600 Turboprop-Maschine mit 72 Sitzplätzen. In Zusammenhang mit dem neuen Flugplan wird eine technische Basis mit stationiertem Personal für regelmäßige Wartungsarbeiten (Line Maintenance) am Flughafen Klagenfurt errichtet.

