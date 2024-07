AUA fliegt ab Klagenfurt wieder nach Hamburg

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird.

Austrian Airlines nimmt auch diesen Winter die Strecke von Klagenfurt nach Hamburg für den kommenden Winterflugplan 2024/2025 auf. Diese Strecke wird vom 21. Dezember 2024 bis einschließlich 22. März 2025 jeweils an Samstagen bedient und somit für einen längeren Zeitraum als im vergangenen Winter.

Die im Sommerflugplan 2024 gestartete Wet-Lease Kooperation mit Braathens Regional Airlines wird auch im Winterflugplan fortgeführt, sodass weiterhin bis zu 13 wöchentliche Flüge zwischen Wien und Klagenfurt abheben werden. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind Ziele in ganz Europa und weltweit an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden. Mit der Tagesrandverbindung besteht weiterhin die attraktive Möglichkeit, im Austrian Streckennetz Tagesreisen ab Klagenfurt zu buchen.

„Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass viele Fluggäste die Verbindung zwischen Klagenfurt und Hamburg schätzen. Daher wollen wir auch diesen Winter den Erfolg fortsetzen und den Standort Kärnten weiter stärken. Schließlich sehen wir uns als Teil der Kärntner Wirtschaft.“, betont Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines und weiter „Mit bis zu 13 Verbindungen zwischen Klagenfurt und Wien stellen wir die Konnektivität der Kärtner mit Europa und der Welt sicher.“

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, betont die gute Zusammenarbeit mit Austrian Airlines: „Die Ausweitung der im letzten Jahr aufgenommenen saisonalen Hamburg-Verbindung zeigt, was mit dem richtigen Partner möglich ist und unterstreicht das Vertrauen in den Flughafen und den Kärntner Markt. Das ist eine starke Basis für die weitere Streckenentwicklung. Diese Anbindung ist für das touristische Incoming nach Kärnten von großer Bedeutung, bietet aber natürlich auch – in Kombination mit den perfekten Umsteigemöglichkeiten über den Hub Wien – Kombinationsmöglichkeiten für City-Trips nach Hamburg.“

Die Flüge im Überblick

Strecke Flugnummer Flugtage Klagenfurt – Hamburg OS 283 Samstag Hamburg – Klagenfurt OS 284 Samstag

Strecke Flugnummer Flugtage Wien - Klagenfurt OS 939

OS 943 Täglich

Mo-Fr, So Klagenfurt - Wien OS 940

OS 944 Täglich

Mo-Sa

(red / OS)