Streik des Sicherheitspersonals: Flughafen Hamburg muss Flüge streichen

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag, den 7. März 2024, die Beschäftigten der Sicherheitskontrolle erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen – auch der Hamburger Flughafen ist davon betroffen. Wie bereits am 1. Februar muss die Zentrale Sicherheitskontrolle aufgrund des ver.di Streiks am Donnerstag ganztägig geschlossen bleiben. Aus diesem Grund werden alle 141 Abflüge am Donnerstag gestrichen oder finden ohne Passagiere statt. Auch bei den Ankünften sind wieder Flugstreichungen und Verspätungen zu erwarten. Betroffene Fluggäste werden gebeten, ihre Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zu kontaktieren: Airlines - Hamburg Airport (hamburg-airport.de)