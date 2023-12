Wizz Air baut Angebot ab Hamburg aus

Bisher hat sich Wizz Air ab Hamburg Airport allein auf Osteuropa-Ziele konzentriert. Mit dem Erstflug nach Catania (Italien) bietet die ungarische Fluggesellschaft ab heute erstmals auch Flüge in den Süden. Angeboten wird die Strecke jeweils montags, mittwochs und freitags, sodass die Norddeutschen noch flexibler in die sizilianische Hafenstadt reisen können. Im Frühjahr 2024 kommt ein weiteres Ziel in Italien hinzu: Ab dem 31. März startet Wizz Air viermal pro Woche in die Hauptstadt Rom.

„Das Angebot von Wizz Air hat sich bisher vor allem an Menschen gerichtet, die Familie und Freunde in der Heimat besuchen wollen. Umso mehr freue ich mich, dass die Fluggesellschaft jetzt erstmals ab Hamburg nach Südeuropa startet und somit zusätzlich noch mehr Vielfalt für Urlaubsreisende bietet. Es freut mich, dass unsere Norddeutschen mit Wizz Air ab sofort in die Urlaubsregion Catania – und ab Ende März nach Rom – reisen können“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburger Flughafen.

„Wir freuen uns, den Start unseres neuen Fluges von Hamburg nach Catania bekannt geben zu können. Diese Route öffnet den deutschen Fluggästen die Türen zu einer Reise nach Italien, wo sie die Schönheit und die einzigartigen Erlebnisse, die Catania und Sizilien zu bieten haben, genießen können“, sagt Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager bei Wizz Air.

Die Flüge von Catania nach Hamburg starten jeweils um 10 Uhr. Die Flugzeit beträgt rund drei Stunden. Die Rückflüge ab Catania starten jeweils um 6:20 Uhr mit Landung um 9:25 Uhr in der Hansestadt. Bedient wird die Strecke mit einem Airbus des Typs A321.

Größer Anbieter für Osteuropa-Ziele am Hamburg AirportNeben Catania hat Wizz Air im Winterflugplan 2023/2024 acht weitere Ziele im Programm, die sich alle in Osteuropa befinden: Belgrad (Serbien), Danzig (Polen), Kutaissi (Georgien), Bukarest (Rumänien), Skopje (Nordmazedonien), Sofia (Bulgarien), Tirana (Albanien) und Varna (Bulgarien). Dieses vielfältige Portfolio macht Wizz Air zum größten Anbieter für Flüge nach Osteuropa am Hamburger Flughafen.

(red / HAM)