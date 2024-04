Lebensrettender Christophorus 9 Einsatz in Perchtoldsdorf

Zu einem spektakulären Einsatz für den Wiener ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 kam es heute Nachmittag in Perchtoldsdorf.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Perchtoldsdorf war ein älterer Herr nach Austrian Wings Informationen mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Beim Sturz zog sich der Patient zusätzlich erhebliche Verletzungen zu. Augenzeugen setzten einen Notruf ab und damit die professionelle Rettungskette in Gang. Neben einem Rettungstransportwagen (RTW) des Roten Kreuzes Mödling (64-004) alarmierte der Disponent von Notruf Niederösterreich auch ein in der nähe befindliches ACN-Einsatzfahrzeug und den ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9. Die Exekutive fuhr ebenfalls einsatzmäßig zum Notfallort und unterstütze das medizinische Personal.

Lebensrettung ist stets Teamwork. In diesem Fall waren Mitarbeiter der Berufsrettung Wien, des ÖAMTC, von Notruf Niederösterreich, vom Roten Kreuz Mödling und der Exekutive am Einsatz beteiligt.

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung verbrachte die Rettungsmannschaft den Patienten in den bereit stehenden RTW. Dort setzten Notarzt und Flugretter von Christophorus 9 (das medizinische Personal des C9 wird von der Berufsrettung Wien gestellt, der Pilot vom ÖAMTC) die Versorgung fort. Zwischenzeitlich wurde auch die Feuerwehr Perchtoldsdorf für die Einsatzunterstützung nachgefordert.

Nach insgesamt etwa 30 Minuten war der Patient soweit stabilisiert, dass er in den Notarzthubschrauber Christophorus 9 umgelagert und in ein Krankenhaus abtransportiert werden konnte. Zwei Polizeibeamte sicherten den Start des Helikopters ab.

