Christophorus 9 landet in Liesing auf "Feldweg"

Eine fliegerische Meisterleistung hat ein ÖAMTC-Pilot bei einem Einsatz in Wien-Liesing vollbracht.

Am frühen Nachmittag des 27. März gab es Großalarm für die Einsatzkräfte im 23. Wiener Gemeindebezirk. In der Josef Österreicher Gasse war eine Person in ihrer Wohnung zusammengebrochen. Neben der Exekutive und dem bodengebundenen Rettungsdienst wurden auch die Feuerwehr für die Öffnung der Wohnungstüre sowie der im 3. Bezirk stationierte Wiener Notarzthubschrauber Christophorus 9 angefordert.

Dessen Pilot, Cpt. Gerold Hofbauer, ein erfahrener Veteran, der zuvor bei der Flugpolizei diente, gelang es, den H135 mit der Kennung OE-XEO punktgenau zwischen Bäumen, einem Bach und einem Graben auf einer kleinen Lichtung neben einem Spazierweg zu landen, was naturgemäß viele interessierte Menschen anzog.

Beim Start unterstützten mehrere Polizistinnen und Polizisten die ÖAMTC-Flugrettung, in dem sie die Schaulustigen vom Helikopter fern hielten.

Fotoimpressionen:

Notarzt (links) und Flugretter (rechts) stammen von der Berufsrettung Wien, der Pilot kommt vom ÖAMTC

Erschwerte Bedingungen: Die Besatzung trägt aufgrund der Corona-Pandemie standardmäßig FFP2-Schutzmasken

Take off!

