Medical: A380 von Emirates in Wien, Notarzthubschrauber Christophorus 9 im Einsatz

Ein medizinischer Notfall an Bord führte gestern zur Ausweichlandung eines Airbus A380 von Emirates auf dem Flughafen Wien.

Es war der späte Vormittag am gestrigen Sonntag, als plötzlich ein Airbus A380 von Emirates auf der Piste 34 des Flughafens Wien einschwebte und zu einer Außenposition rollte. Wenig später landete dann der gelbe ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 in unmittelbarer Nähe des A380. Was war geschehen?

Wie "Austrian Wings" in Erfahrung bringen konnte, hatte ein Passagier auf dem Emirates-Flug EK17 von Dubai nach Manchester einen neurologischen Notfall erlitten. Die Crew entschied sich deshalb zur Zwischenlandung in Wien, um den betroffenen Fluggast dort notfallmedizinisch betreuen und hospitalisieren zu lassen. Nachdem die Transportbereitschaft des Patienten hergestellt wurde, flog das Team des Wiener Notarzthubschraubers Christophorus 9 den erkrankten Passagier zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Airbus A380 mit der Kennung A6-EOK hob um 12:25 Uhr von der Piste 29 ab und setzte seine Reise nach Manchester fort.

Fotoimpressionen

Bei strahlend blauem Himmel erhob sich der A380 majestätisch in den Himmel - Fotos: Huber / Austrian Wings Media Crew

(red)