Tipp: Boeing 737 MAX Podcast bei "Flugforensik.de"

Episode 21: Tödliches System – die Katastrophen der Boeing 737 MAX

Es ist eine schier unerträgliche Geschichte: 346 Menschen sind bei zwei Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 gestorben, die durch ein Computersystem in der Boeing 737 MAX mitverursacht wurden.

Der erste Absturz ereignete sich am 29. Oktober 2018, als eine Maschine der Lion Air in Indonesien abstürzte, nur viereinhalb Monate später stürzte eine weitere Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines ab am 10. März 2019. Dieser Absturz jährte sich in diesem März zum fünften Mal.

Die Flugforensiker Benjamin Denes und Andreas Spaeth sprechen in dieser Folge mit dem Pulitzerpreis-Träger Dominic Gates, der für seine investigativen Recherchen ausgezeichnet wurde. Und die konnten den damaligen Chef von Ethiopian Airlines zu seiner Sicht auf die Katastrophe befragen. Die 737-MAX-Piloten Matthias Baier (VC Cockpit) und Marcel Laquer erklären die technischen Hintergründe.

Hier geht's zu diesem spannenden Podcast.

(red / Flugforensik.de)