Tipp: Spannender "Flugforensik.de"-Podcast zum Birgenair Absturz

Am 6. Februar 1996 stürzte eine Boeing 757 der dubiosen türkischen Birgenair kurz nach dem Start in der Dominikanischen Republik ins Meer und riss alle 189 Menschen an Bord mit in den Tod. 167 der Passagiere waren Deutsche, womit das Unglück jenes in der Geschichte der Luftfahrt mit den meisten deutschen Opfern überhaupt ist. Die Kollegen von "Flugforensik.de" haben das Unglück in einem spannenden Podcast aufgearbeitet.