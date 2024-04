"Flugforensik.de" ist beim Deutschen Podcastpreis 2024 vertreten

In noch nie dagewesener Weise arbeiten Andreas Spaeth und Benjamin Denes in ihrem Format "Flugforensik.de" spektakuläre und weniger spektakuläre Flugunfälle weltweit auf. Fachkundig, in die Tiefe gehend und mit hochkarätigen Interviewpartnern. Sei es der Absturz der Lauda Air Boeing "Mozart" 1991, die Katastrophe von Königs-Wusterhausen, der mysteriöse Absturz der "Helderberg" vor Mauritius, oder der Absturz der Concorde, um nur einige zu nennen, die beiden Medienprofis gehen analytisch wie Detektive an den Fall heran und investieren viel (Frei-)Zeit, Geld und Leidenschaft in einen wirklich hochwertigen professionellen Podcast.

Jetzt ist "Flugforensik.de" auch beim deutschen Podcastpreis 2024 vertreten - hier kann man dafür abstimmen.

