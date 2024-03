Pressburg: Deutsche Luftwaffe mit A321LR zu Besuch

In unregelmäßigen Abständen besucht die deutsche Luftwaffe den Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava. Am gestrigen Montag war es wieder soweit.

Seit dem brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin auf die Ukraine, zeigt die NATO verstärkt Präsenz an ihrer Ostflanke. So sind zum Schutz des slowakischen Luftraumes beispielsweise auch deutsche Soldaten mit einem Flugabwehrsystem in der Slowakei, ebenfalls ein NATO-Partner, stationiert. Und auch im Baltikum sind im Rahmen des NATO Air Policing deutsche Truppen zum Schutz vor Russland stationiert. Die deutsche Luftwaffe führt deshalb regelmäßig Flüge für den Transport von Personal und Ausrüstung durch.

Im Rahmen dieser Flüge verkehren die Maschinen der Luftwaffe auch zwischen Köln/Bonn, Kaunas und eben der slowakischen Hauptstadt Pressburg, auf Slowakisch Bratislava. Am gestrigen Montag, 11. März 2024, setzte der A321LR 15+11 der deutschen Luftwaffe gegen 10:30 Uhr auf der Piste 31 des "Letisko Bratislava M. R. Štefánika" auf und rollte anschließend zu seiner Parkposition nahe dem Tower. Nach etwa eineinhalb Stunden Bodenstandzeit verließ der Zweistrahler die slowakische Hauptstadt wieder. Die Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr betreibt, neben etlichen anderen Flugzeugen, zwei A321LR, eine Weiterentwicklung des A321neo mit besonders hoher Reichweite. Die Maschinen tragen die Kennungen 15+10 sowie 15+11. Erst kürzlich war übrigens auch eine Boeing 707 der israelischen Luftwaffe in Pressburg/Bratislava zu Gast - hier geht's zu unserer Foto- und Videoreportage vom Besuch der alten Lady.

Fotoimpressionen:

Im Hintergrund eine längst ausgemusterte Tu-154 der slowakischen Regierung.

