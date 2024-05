Neuer Trainingshelikopter für israelische Luftwaffe

Vier Bell 206 Jet Ranger stehen bei der Luftwaffe der israelischen Heimatverteidigungskräfte (IDF) für die Ausbildung von Helikopterpiloten zur Verfügung. Hier erhalten die angehenden Luftfahrzeugführer ihre Grundschulung auf Drehflüglern, ehe es dann im Rahmen der weiteren Schulung auf die Einsatzmuster AH-64 Apache, Sikorsky Black Hawk, Sikorsky CH-53 oder Eurocpter Eurocopter AS565 geht.

Doch der Jet Ranger, in Israel als "Saifan" bezeichnet, ist in die Jahre gekommen und wird nun ersetzt. Wie die Israelischen Verteidigungskräfte, kurz IDF, bekannt gaben, traf jetzt der erste Leonardo AW119Kx "Ofer" in Israel ein.

Der hochmoderne AW119Kx ist standardmäßig mit einem Garmin G1000NXi Glascockpit für den VFR-Flugbetrieb ausgestattet, alternativ steht auch ein voll IFR-taugliches Cockpitlayout zur Verfügung.

Angesichts des aktuellen Verteidigungskrieges gegen arabische Terroristen im Gazastreifen, bei dem Kampfhelikopter eine bedeutende Rolle spielen, ist davon auszugehen, dass der neue Helikopter rasch intensiv genutzt werden wird.

