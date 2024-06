Emirates fliegt ab September nach Madagaskar

Ab dem 3. September 2024 bietet Emirates Flüge nach Madagaskar an. Damit bietet die Fluggesellschaft Reisenden eine größere Auswahl und Konnektivität und fördert den Freizeit- und Geschäftsreiseverkehr in das Land. Die Flüge zwischen Dubai (DXB) und Antananarivo (TNR) werden viermal wöchentlich mit einer Verbindung über die Seychellen durchgeführt.

Die Flugzeiten wurden so gewählt, dass die Verbindungen von und zu wichtigen Punkten in Europa, dem Fernen Osten, Westasien und dem Mittleren Osten optimiert werden. EK707 fliegt um 8.55 Uhr von Dubai auf die Seychellen und kommt um 13.35 Uhr in Mahe an, von wo aus es weiter nach Antananarivo geht. Dort landet das Flugzeug um 16.50 Uhr. Der Rückflug EK708 startet in Antananarivo um 18.35 Uhr und landet um 22.20 Uhr in Mahe.

Von dort aus startet der Flug um 23.50 Uhr nach Dubai und landet am nächsten Tag um 4.20 Uhr*. Die Flüge finden jeweils am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag statt. Mit einem Stopp auf den Seychellen lassen sich so sogar zwei Urlaube in einem kombinieren, so die Airline.

(red / EK)