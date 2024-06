Die Verpflichtung zu verantwortungsbewusstem Konsum ist einer der drei Bereiche der Umweltstrategie von Emirates. In diesem Sinne bereitet die Fluglinie die Wiederverwendung von mehr als 50.000 Kilogramm Material aus 191 Flugzeugen vor, deren Kabinenausstattung erneuert wird. Emirates wird den Materialien ein neues Leben einhauchen und daraus handgefertigte Kinderrucksäcke und Schultaschen herstellen. Diese werden noch heuer an Schulen und Organisationen in Afrika und Asien gespendet, die frühkindliche Bildung unterstützen, so die Airline in einer Presseaussendung. Gleichzeitig werden allerdings in den Arabischen Emiraten tausende Gastarbeiter aus Indien und Afrika unter teils sklavenähnlichen Bedingungen gehalten.

Um die Abfallmenge so gering wie möglich zu halten, stellt Emirates aus recycelten Materialen ihrer umgerüsteten Flotte hochwertige Rucksäcke her und spendet diese an bedürftige Kinder. Von 22 umgerüsteten Airbus A380 konnten 5.205 Kilogramm Altmaterial zurückgewonnen werden, darunter Sitzbezüge aus 95 % Wolle und 5 % Nylon mit flacher Webstruktur, die aus Deutschland und Irland bezogen wurden. Da diese Materialien langlebig und nicht brennbar sind, eigenen sie sich ideal für Upcycling.

In der Werkstatt von Emirates Engineering entwarfen Engineering Maintenance Assistants eine Reihe von Rucksäcken für Kinder unterschiedlichen Alters, die sicher und bequem zu tragen sind. Bevor die Stoffe zu Einzelstücken zusammengenäht wurden, wurden sie in einer Waschstraße gewaschen, gründlich von Hand gereinigt, für die Lederakzente an einigen Taschen aufbereitet und sorgfältig desinfiziert. Die Taschen werden mit neuem Futter, funktionellen Reißverschlüssen und verstellbaren Schultergurten ausgestattet. Das Ergebnis sind robuste, hochwertige Taschen, die Emirates auf Bestellung für wohltätige Zwecke in Afrika und Asien herstellt, darunter Wohltätigkeitsorganisationen, Schulen, Waisenhäuser und Stiftungen. Die fertigen Rucksäcke werden in den kommenden Monaten verteilt.

Das Umrüstungsprojekt von Emirates startete im August 2022 mit dem Ziel, 120 Flugzeuge vollständig umzurüsten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Anfang Mai wurde das Vorhaben auf 191 Flugzeuge ausgeweitet. Darunter befinden sich 110 Airbus A380 und 81 Boeing 777, von denen insgesamt bis zu 50.000 Kilogramm Altmaterialien gewonnen werden können. Wenn die Flugzeuge mit neuen Stoffen ausgestattet werden, besteht auch die Möglichkeit, die überschüssigen Stoffreste wiederzuverwenden oder für Upcycling zu nutzen.

Aus den bisher umgerüsteten Airbus A380 wurden neben den Materialien für die Rucksäcke bereits weitere Materialien wie Leder, Aluminium und Wolle wiederverwendet und zur Aircrafted by Emirates-Kollektion verarbeitet. Diese von Emirates Engineering entworfene limitierte Gepäckkollektion kam im November 2023 auf den Markt und war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Der Erlös aus dem ersten Verkauf der Aircrafted by Emirates Charity-Kollektion betrug mehr als 17.000 Euro und wurde nach Abzug minimaler Betriebskosten an die Emirates Airline Foundation gespendet, die weltweit humanitäre Projekte unterstützt.

Die Umrüstung, die vollständig vom Emirates-Ingenieurteam durchgeführt wird, ist ein umfangreiches Projekt, das mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Das Projekt umfasst den Austausch von 21.814 Economy-Sitzen, den Einbau von 8.104 brandneuen Premium Economy-Sitzen, die Renovierung von 1.894 First-Class-Suiten, den Einbau von mehr als 11.182 Business-Class-Sitzen der neuesten Generation sowie die Schaffung von Möglichkeiten für weitere kreative Upcycling-Initiativen.

