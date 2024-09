Emirates fliegt ab März 2025 vier Mal täglich nach Johannesburg

Seit kurzem bedient Emirates die Route zudem zweimal täglich mit dem A380-Flaggschiff und unterstreicht damit die Bedeutung der Destination Südafrika im umfangreichen globalen Netzwerk der Fluggesellschaft.

Der vierte tägliche Flug wird am 1. März 2025 aufgenommen und mit einer Boeing 777-300ER in der Drei-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Täglich werden so 708 zusätzliche Sitzplätze auf dem grössten und verkehrsreichsten internationalen Flughafen Südafrikas angeboten. Der Flug EK767 startet um 00:10 Uhr in Dubai und landet um 06:20 Uhr in Johannesburg. Der Rückflug, EK768, startet um 10:15 Uhr in Johannesburg und landet um 20:15 Uhr in Dubai.

(red / EK)