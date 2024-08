Die erste umgerüstete Emirates Boeing 777 hebt nach Genf ab

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Die Modernisierungsarbeiten wurden von einem engagierten Team von 175 Ingenieure und Techniker bei Emirates Engineering in Dubai geplant, entworfen und umgesetzt. Dabei lag der Schwerpunkt auf höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Die Fertigstellung der ersten Boeing 777 dauerte 37 Tage und erforderte insgesamt 18.000 Arbeitsstunden. Die Teams arbeiteten rund um die Uhr in einem strukturierten Zeitplan, der alle Phasen abdeckte – von der Entfernung der alten Innenausstattung bis hin zur Installation und dem Testen der neuen Sitze sowie anderer Kabinenkomponenten.

Für die Auslieferung des ersten renovierten Boeing 777-Flugzeugs verbrauchte die Fluggesellschaft insgesamt:

330 Quadratmeter Teppichböden

340 Laminatplatten

8.000 Quadratmeter Leder für die Sitze der First, Business und Premium Economy Class

800 Meter Stoff für die Sitze der Economy Class

300 Liter Farbe

Die Premium Economy Class

Seit Anfang Juli wird die Boeing 777 von Emirates umgerüstet, um eine neue Premium Economy Class zu integrieren. Diese Kabine bietet 24 Sitze, die in drei Reihen im 2-4-2-Layout angeordnet sind. Die Sitze sind mit cremefarbenem Leder bezogen und durch Holzverkleidungen in der Kabine stilvoll akzentuiert. Sie bieten einen Sitzabstand von rund 97 Zentimeter, eine Sitzbreite von rund 50 Zentimeter sowie eine um bis zu 20 Zentimeter verstellbare Rückenlehne, wodurch die Passagiere mehr Platz zum Strecken und Entspannen haben. Zudem verfügen die Sitze über 6-fach verstellbare Kopfstützen für zusätzlichen Komfort.

Die Business Class

Die neue Business Class in der Emirates 777 bietet eine warme und einladende Atmosphäre, die durch raffinierte Details und verbesserte Privatsphäre besticht. Das Design der Sitze und die Farbgebung der Kabine sind inspiriert von den hellen, luftigen Designelementen des ikonischen A380. Die Sitze sind mit cremefarbenem Leder bezogen und haben champagnerfarbene Akzente, während helle Holzverkleidungen und moderne technische Details sowohl Funktion als auch Luxus bieten.

Die 38 Sitze in der Business Class sind in einer 1-2-1-Konfiguration angeordnet, sodass jeder Gast direkten Zugang zum Gang hat. Jeder Sitz lässt sich in ein komfortables, flaches Bett verwandeln, das bis zu 2 Meter lang ist und über eine gepolsterte Kopfstütze für zusätzlichen Komfort verfügt. Die Kabine ist so gestaltet, dass die Sitze in vier Reihen angeordnet sind, um den Gästen maximalen Platz und Privatsphäre zu bieten.

Jeder Sitz ist mit einer persönlichen Minibar ausgestattet und verfügt über einen Tisch, der sowohl zum Essen als auch zum Arbeiten genutzt werden kann. Es gibt mehrere Steckdosen zum Laden persönlicher Geräte. Die Touchscreen-Bedienung ermöglicht es den Gästen, sowohl die Sitzposition als auch das Inflight-Entertainment-System einfach zu steuern. Der persönliche 23-Zoll-HD-Bildschirm, einer der größten am Himmel, ermöglicht es den Gästen, das preisgekrönte Ice-Entertainment-System von Emirates in seiner vollen Bandbreite zu genießen. Die Emirates Boeing 777 Business Class wird in Zukunft außerdem über eine kleine Bar verfügen, an der die Reisenden während des Fluges schnell Snacks und Erfrischungen zu sich nehmen können.

Die Economy Class

Die neue Economy Class bietet 256 Sitze in einer sanften Farbpalette aus Grau- und Blautönen. Die Sitze sind ergonomisch gestaltet und mit Leder-Kopfstützen ausgestattet, deren flexible Seitenwangen sich vertikal verstellen lassen, um optimalen Halt und Komfort zu gewährleisten.

Ein charakteristisches Designelement von Emirates ist das Ghaf-Baum-Motiv, das sich durch die gesamte Innenausstattung zieht und der Kabine ein besonderes Ambiente verleiht.

Weitere Umrüstungspläne

Emirates plant, über 80 Boeing 777-Flugzeuge im Rahmen einer Investition von mehr als 3 Milliarden US-Dollar umzurüsten. Ziel ist es, branchenführende Produkte zu liefern, die das Erlebnis an Bord weiter verbessern. Neben der Strecke nach Genf wird Emirates in den kommenden Wochen auch modernisierte Boeing 777 mit neuen Kabinen auf Flügen nach Tokio-Haneda und Brüssel einsetzen. Weitere Ziele, die mit diesem Flugzeugtyp angeflogen werden, werden bald bekannt gegeben.

Emirates hat ein umfassendes Umrüstungsprogramm für 191 Flugzeuge der Typen Boeing 777 und Airbus A380 gestartet – das größte seiner Art in der Luftfahrtbranche. Nach Abschluss des Projekts wird die Fluggesellschaft insgesamt 8.104 Premium Economy Sitze der neuesten Generation, 1.894 renovierte First Class Suiten, 11.182 modernisierte Business Class Sitze und 21.814 Economy Class Sitze installiert haben.

Aktuell werden die runderneuerten Flugzeuge von Emirates auf Strecken nach New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapur, Mumbai, Bangalore, Sao Paulo, Tokio Narita, Osaka und Genf eingesetzt.

(red / EK)