Emirates umfliegt Turbulenzen noch besser mit der „Turbulence Aware“-Plattform der IATA

Emirates schließt sich der „Turbulence Aware“-Plattform der Internationalen Luftverkehrsvereinigung (IATA) an. Damit integriert Emirates als erste Fluggesellschaft die IATA-Plattform in die neueste Version von Lido mPilot, der mobilen Navigationslösung von Lufthansa Systems.

Diese Zusammenführung der Plattformen bietet eine Fülle von Daten, die, kombiniert mit neuen Technologien, hochaktuelle und präzise Informationen sowie Vorhersagen über Turbulenzen für Piloten bereitstellen. Damit sind diese in der Lage, die besten Routen zu planen, um betroffene Bereiche zu umgehen. Das verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern auch die effiziente Navigation und Optimierung der Flugpläne.

Die „Turbulence Aware“-Plattform der IATA bietet als globale, in Echtzeit zugängliche und detaillierte Informationsquelle für Piloten und Luftfahrtexperten objektive Daten, um die Auswirkungen von Turbulenzen auf Flugabläufe zu steuern und abzuschwächen. Die Plattform sammelt anonymisierte Daten von Tausenden von Flügen weltweit. Lido mPilot ist eine All-in-One Mobile Navigational Charting Anwendung von Lufthansa Systems und wurde basierend auf den spezifischen betrieblichen Anforderungen von Emirates konfiguriert. Lido mPilot bietet Piloten einfachen Zugang zu Terminal Charts, einer dynamisch generierten Enroute-Map und einer Airport Moving Map (AMM). Die datengesteuerten, interaktiven Karten und die neuesten Wetterdaten für jeden Flug sorgen für eine verbesserte situative Einschätzung und versorgen Piloten mit den wichtigsten und relevantesten Informationen.

Im Zusammenhang mit der „Turbulence Aware“-Plattform der IATA hat die Fluggesellschaft mehr als 140 Flugzeuge mit der erforderlichen Bordsoftware ausgestattet, um automatisch Turbulenzberichte zu teilen. Diese werden allen Fluggesellschaften zur Verfügung gestellt, die Daten zu der Plattform beitragen. Alle neuen Flugzeuge, die in den nächsten Jahren zur Emirates-Flotte hinzukommen, wie der Airbus A350 sowie die Boeing 777-9, 777-8 und 787, werden in das Programm eingebunden.

Pilot Hassan Alhammadi, Divisional Senior Vice President Flight Operations bei Emirates, erklärt: „Die aktive Teilnahme an der ‚Turbulence Aware‘-Plattform der IATA und die Ausstattung unserer Piloten und Pilotinnen mit den neuesten branchenführenden Technologien, wie die mobile Navigationslösung Lido mPilot von Lufthansa Systems, sind Teil unseres Engagements für operationale Sicherheit, Effizienz und Komfort auf jedem Flug.“

„Die Milderung der negativen Auswirkungen von Turbulenzen stellt eine branchenweite Herausforderung dar, und präzise Echtzeitdaten sind dabei entscheidend. Die Zusammenarbeit zwischen IATAs Turbulence Aware, Emirates und Lufthansa Systems wird die Qualität und Verfügbarkeit dieser Echtzeitdaten erheblich verbessern, was das Fliegen sicherer und reibungsloser für alle macht“, so Frederic Leger, Senior Vice President Commercial Products and Services bei der IATA.

„Die Daten von IATAs Turbulence Aware steigern den Nutzen von Lido mPilot, indem sie den Piloten und Pilotinnen präzise und umfassende Echtzeitinformationen über Turbulenzen liefern. Dies ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und effizienter zu navigieren. Durch die Einbindung dieser Daten kann Emirates Airline die Sicherheit verstärken und den Kraftstoffverbrauch senken, was insgesamt die Betriebseffizienz und die Zufriedenheit unserer Kunden verbessert“, ergänzt Andreas Medlhammer, Product Owner Pilot Charting Apps bei Lufthansa Systems.

