Fotobericht: Sonderpostamt "100 Jahre erstes österreichisches Großflugzeug" in Volksschule Brunn am Gebirge

Zum Sonderpostamt anlässlich "100 Jahre erstes österreichisches Großflugzeug" wurde Mitte Mai die Volksschule in Brunn am Gebirge. Ein Austrian Wings Fotobericht.

Den langjährigen Lesern dieses Magazins dürfte Robert Krickl kein Unbekannter sein. Der Niederösterreicher engagiert sich nicht nur seit Jahren in seiner Heimat Brunn am Gebirge für die Forschung zum historischen AVIS-Flugzeugwerk, das 1924 das erste österreichische Großflugzeug herstellte, sondern nahm im Jahr 2012 auch mit einem Nachbau des ersten österreichischen Großflugzeuges am Red Bull Flugtag auf der Donauinsel teil. Gemeinsam mit der engagierten Direktorin der Volksschule in der Franz Schubert Straße, Renate Koller, hat er schon viele Projekte umgesetzt. Kein Wunder, befindet sich die Schule doch an genau jenem Ort, an dem einst der Werkshangar der AVIS-Flugzeugfabrik stand. So verwundert es kaum, dass auf Initiative von Robert Krickl das Thema AVIS-Flugzeugwerke immer wieder Thema im Unterricht ist und dass im Garten ein Flugzeugmodell als Klettergerüst steht.

Mitte Mai luden Krickl und seine engagierten Mitstreiter aus vielen Bereichen dann zum Sonderpostamt in die Volksschule ein. Anlässlich "100 Jahre erstes österreichisches Großflugzeug" hatte die Post nämlich eine Kollektion von Sonderbriefmarken aufgelegt, die von den Kindern der Volksschule entworfen worden waren. Neben philatelistischen Fachvorträgen durch Experten, referierte Experte Robert Krickl ausführlich über die AVIS-Flugzeugwerke und deren Geschichte, die untrennbar mit Brunn am Gebirge verbunden und trotzdem weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Schüler trugen das Lied "Über den Wolken ..." von Reinhard Mey vor und im Anschluss an die offizielle Veranstaltung nutzen große und kleine Besucher die Gelegenheit, Brief im Sonderpost aufzugeben. Auch Direktorin Koller machte da keine Ausnahme: "Ich pflege seit vielen Jahren eine besondere Brieffreundschaft und daher nutze ich diese Gelegenheit heute", verriet sie dem Autor.

Fotoimpressionen

Das hölzerne Klettergerüst im Schulgarten ist ebenfalls dem ersten österreichischen Großflugzeug nachempfunden.

Das Thema "Luftfahrt" ist in der Volksschule in der Franz Schubert Straße in Brunn am Gebirge allgegenwärtig.

Anlässlich des Sonderpostamtes gab es auch eine Ausstellung zum Thema Luftpost.

Von den AVIS-Flugzeugwerken in Brunn am Gebirge ist heute leider nichts mehr übrig. Das letzte Gebäude wurde erst kürzlich geschleift.

Gesangseinlage "Über den Wolken ..."

Der Stempel des Sonderpostamtes.

Robert Krickl bei seinem Vortrag über die AVIS-Flugzeugwerke. Er zeigt dabei auf einen Hangar - hier befindet sich heute die Volksschule.

Auch die heranwachsende "Generation Smartphone" ließ es sich nicht nehmen, Briefe zu schreiben - Foto: Robert Krickl (ZVg)

Direktorin Koller und Robert Krickl mit jenen Kindern, die die Motive für die Sonderbriefmarken entworfen haben.

Für Direktorin Renate Koller hat der klassische Brief auch im E-Mail-Zeitalter einen hohen Stellenwert.

Text & Fotos: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info