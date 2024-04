2. Auflage von "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" erschienen

Der Name der US Air Base Ramstein ist untrennbar mit einer der größten Luftfahrtkatastrophen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verbunden. Mindestens 70 Menschen starben als es am 28. August 1988 zur Kollision von drei Jets der Kunstflugstaffel Frecce Tricolori kam und eines der Flugzeuge brennend ins Publikum stürzte. Die Ereignisse von damals wirkten sich auch auf das Sicherheitskonzept der größten Flugschau Kontinentaleuropas, der Airpower im steirischen Zeltweg, aus. Jetzt ist das umfassendste Werk zu diesem Unglück, das Buch „Als der Tod vom Himmel stürzte ‒ die Flugtagkatastrophe von Ramstein“, des österreichischen Luftfahrtexperten und Fotoreporters Patrick Huber in der zweiten überarbeiteten und erweiterten Auflage erschienen. Das Buch gilt in Fachkreisen schon seit dem Erscheinen der Erstauflage als Standardwerk zum Thema und erhielt von den Lesern nur die besten Kritiken (4,7 Sterne auf Amazon). Die Neuauflage ist, wie schon die Erstauflage, als Hardcover sowie Softcover direkt über den Verlag erhältlich. Außerdem kann es unter Angabe der ISBN in jeder österreichischen Buchhandlung bestellt werden.

Rund 350.000 Menschen – vorwiegend Deutsche und US-Amerikaner – besuchten am 28. August 1988, einem Sonntag, die Flugschau auf der amerikanischen Air Base Ramstein bei Kaiserslautern in der Bundesrepublik Deutschland. Als der Flugtag schon fast zu Ende war kam es zu einer Katastrophe, die bis heute nachwirkt.

Denn um 15:44 Uhr kollidierten beim Manöver „Das durchstoßene Herz“ (Italienisch: „Cardioide“) drei Jets der weltbekannten italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori, die den Höhepunkt und Abschluss der Show bilden sollte. Eine der Maschinen stürzte in Sekundenschnelle brennend ins Publikum und explodierte inmitten der Menschenmenge. Die Bilanz war – nicht zuletzt aufgrund der völlig chaotischen Rettungsmaßnahmen durch das US-Militär – verheerend: Mindestens 70 Tote, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, hunderte zum Teil lebensgefährlich Verletzte, unzählige psychisch Traumatisierte. Viele der Betroffenen leiden bis heute unter den körperlichen und psychischen Folgen des 28. August 1988. Von der deutschen Politik und dem amerikanischen Militär fühlen sich die Opfer jenes Tages im Stich gelassen. Es gab weder finanzielle Entschädigungen, noch eine psychologische Betreuung für die Traumatisierten. Selbst ein Gedenkstein für die 70 namentlich bekannten Toten wurde jahrelang durch Politik und Kirche verhindert.

Erst als das Psychotherapeuten-Ehepaar Sybille und Hartmut Jatzko im Jahr 1989 gemeinsam mit Heiner Seidlitz und Franz-Xaver Rupprecht in Eigeninitiative eine Nachsorgegruppe ins Leben rief (und dabei von offizieller Seite zunächst massiv behindert wurde), erhielten die Betroffenen jene Unterstützung, die sie so dringend benötigten.

Für dieses Buch über das Flugtagunglück von Ramstein recherchierte der Autor viele Jahre lang, sichtete unzählige Dokumente, führte stundenlange Gespräche und Schriftverkehr mit gut einem Dutzend involvierter Personen in Österreich, Deutschland und Italien.

Das Ergebnis ist dieses Werk, welches das Flugtagunglück von Ramstein, das zu den folgenschwersten Katastrophen dieser Art weltweit zählt, bis ins kleinste Detail beleuchtet. Der Autor lässt darin unter anderem Zeitzeugen, Überlebende, Psychologen, Militärpiloten, Journalisten, Notärzte sowie Krankenpflegepersonal zu Wort kommen und zeigt auf, wie sich die Organisation von Flugshows seither verändert hat und welche allgemein gültigen wichtigen Erkenntnisse aus dieser Tragödie gewonnen werden konnten.

Aufgrund des großen Erfolges der im Juni 2023 erschienenen Erstauflage entschied sich der Autor, seinen Erfolgstitel zu überarbeiten. Das Ergebnis ist die am 9. April 2024 erschienene 2. Auflage von „Als der Tod vom Himmel stürzte ‒ die Flugtagkatastrophe von Ramstein.“



• Format: A5

• Papierqualität: 90g/m2

• 380 Seiten

• 143 Abbildungen , darunter zum Teil noch nie zuvor veröffentlichte Fotos

• ISBN: 978-3-758499-48-7 (Hardcover)

• ISBN: 978-3-758499-69-2 (Softcover)

(red PM)