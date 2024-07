Bundesheer: Ab Herbst 14 neue Piloten in Ausbildung

Ab September werden 14 Militärpiloten beim Bundesheer ausgebildet: sechs davon befinden sich bereits in der Phase II der Ausbildung, acht weitere starten ab Herbst mit Phase I, wie das ÖBH nun mitteilte.

Jene sechs Piloten, die sich in der Phase II befinden, absolvieren aktuell die Militärpiloten-Grundausbildung. Aufgrund der bereits durchgeführten und geplanten Beschaffungen, wie etwa dem AW169 Lion, den zusätzlichen Black Hawk oder der Transportmaschine C-390, steigt die Zahl die Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Militärpiloten weiter an. Das Bundesheer benötigt dringend Piloten, denn der AW169, der als Ersatz für die Alouette III beschafft wurde, wird mit mindestens 2 Piloten geflogen - die alte Alouette nur mit 1.

Das nächste Assessment für interessierte Bewerber findet Ende Jänner 2025 statt.

Wie wird man Militärpilot

Interessierte Damen und Herren können sich ganzjährig auf die Tauglichkeit zum Militärpiloten untersuchen lassen. Sind die medizinischen, psychologischen und sportlichen Voraussetzungen erfüllt, beginnen die Bewerber mit der Phase I. Diese setzt sich aus der allgemeinen militärischen sowie fliegerischen Grundausbildung zusammen - einschließlich Englischkenntnissen, einer Alpinausbildung im Sommer und Winter sowie einer Überlebensgrundausbildung; acht Pilotenanwärter beginnen im September mit dieser Phase. Phase II ist die Militärpiloten-Grundausbildung: innerhalb von 14 Monaten erhalten Militärpiloten neben der Grundbefähigung zum Fliegen auch die Eignung für Nachtsicht- und Instrumentenflüge. Aktuell befinden sich sechs Piloten in dieser Phase. In Phase III, der Einsatzpiloten-Ausbildung, erfolgt die Schulung am konkreten Flugzeug- und Hubschraubertyp. Piloten werden auf dem Schulluftfahrzeug ausgebildet, wobei möglichst alle Erweiterungen und taktischen Fähigkeiten des Einsatzspektrums vermittelt werden.

Im In- und Ausland werden österreichische Soldatinnen und Soldaten von den Luftstreitkräften unterstützt. Militärpiloten fliegen Kampf-Jets, Flächenflugzeuge, Transportmaschinen oder Hubschrauber. Ihre Aufgaben sind es, den Luftraum zu überwachen, zu sichern und zu verteidigen. Militärpiloten sind auch für den Transport von Soldaten zuständig und unterstützen die Bevölkerung bei Katastrophenfällen, wie beispielsweise Bergunglücken oder Waldbränden. Zudem führen sie auch Aufklärungs- und Verbindungsflüge durch.

(red / ÖBH)