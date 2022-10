Mit Video: Bundesheer-Helikopter am Heldenplatz gelandet

Nach zweijähriger coronabedingter Pause veranstaltet das Heer heuer wieder eine öffentliche Leistungsschau zum Nationalfeiertag. Auf dem Heldenplatz sind mehrere Helikopter, darunter auch der bekannte Black Hawk, aus nächster Nähe zu bestaunen. Insgesamt drei Hubschrauber wurden am Dienstag von der Van Swieten Kaserne zum Heldenplatz überstellt. Neben dem Black Hawk sind auch ein OH-58 Kiowa und eine Alouette III in Sonderlackierung für die Öffentlichkeit zugänglich.

Videoimpressionen vom Flug zum Heldenplatz - Video: Austrian Wings

Auch sonst wird den Besucher am Wiener Heldenplatz aviatisch einiges geboten. Nach der Angelobung von 1.000 Rekruten werden zwei Eurofighter und eine C-130 Hercules den Heldenplatz überfliegen. Danach springen Fallschirmjäger des Jagdkommandos ab und werden direkt auf dem Heldenplatz landen.

Mitflug im legendären Black Hawk zu gewinnen

Zum Nationalfeiertag 2022 gibt es einen ganz besonderen Gewinn. Unter all jenen, die sich bereits am 25. Oktober und/oder am 26. Oktober 2022 über Karriere-Chancen beim Österreichischen Bundesheer am Stand des Heerespersonalamtes am Heldenplatz in Wien informieren und dort bis 26. Oktober, 14.00 Uhr eine Gewinnkarte ausfüllen, werden in Summe 10 Mitflüge mit einem Mehrzweckhubschrauber S-70 „Black Hawk“ verlost. Die Gewinner dieser Mitflüge fliegen am 26. Oktober gegen 16.00 Uhr direkt vom Heldenplatz über Wien zum Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn, Niederösterreich (Anm.: für das Shuttle von Langenlebarn retour nach Wien wird gesorgt, die Ankunft in Wien ist dann etwa um 18.00 Uhr). Nähere Auskünfte zum Gewinnspiel gibt es am 25. und 26. Oktober am Stand des Heerespersonalamtes am Heldenplatz.

Fotoimpressionen

Cockpit des Black Hawk

Air2Air-Aufnahme der Alouette III in Sonderlackierung

Bell OH-58 Kiowa

Der Stephansdom

An der schönen blauen Donau ...

(red)