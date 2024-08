Ägypten: Airlines sollen iranischen Luftraum meiden

Ägypten, das schon vor Jahren offiziell Frieden mit Israel geschlossen hat, aber in dem dennoch immer wieder radikale Muslime Terror gegen Juden verüben, hat alle ägyptischen Fluglinien aufgefordert, morgen in den frühen Morgenstunden den iranischen Luftraum zu meiden. Grund dafür seien "Militärübungen" im iranischen Luftraum in dieser Zeit.

Experten werten das als mögliches Indiz dafür, dass der Iran seinen angekündigten terroristischen Luftangriff auf Israel in diesem Zeitraum durchführen könnte.

(red)