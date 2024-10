Iran Air drohen Sanktionen durch EU

Die Islamische Republik Iran hat Israel mehrfach mit Raketen angegriffen, unterstützt die radikal-islamische Terrororganisation Hisbollah im Libanon, deren Ziel die Vernichtung Israels ist, und liefert Waffen an den Terrorstaat Russland für dessen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trotzdem darf die staatliche Iran Air bisher weiter ungehindert nach Österreich und die restliche EU fliegen. Doch das könnte sich nun ändern.

Bei ihrem heutigen Treffen in Luxemburg wollen die Außenminister der EU-Staaten neue Sanktionen gegen die Steinzeit-Islamisten in Teheran beschließen. Zwar lassen sich die Minister vorab nicht in die Karten blicken, es gilt jedoch als Wahrscheinlich, dass Iran Air von den Sanktionen betroffen sein wird.

Als Strafe für die Lieferung iranischer Raketen an Russland könnte Iran Air mit einem Einflugverbot in die EU belegt werden. Der Umstand, dass die Islamische Republik Iran mehrfach Angriffe auf Israel durchgeführt hat und mit dessen Vernichtung droht, spielt offiziell, soweit bekannt, keine Rolle.

