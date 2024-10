TERROR aus der Luft: Islamische Republik Iran feuert hunderte Raketen auf Israel ab

Das radikal-muslimische Mullah-Regime der Islamischen Republik Iran, hat, wie schon im April, erneut hunderte Raketen auf Israel abgefeuert. Die einzige Demokratie des Nahen Ostens verteidigt sich mit Hilfe seiner Verbündeten, unter anderem den USA. Indes ermordeten Islamisten in Israel bei einem Terroranschlag am Boden mindestens sechs Menschen.

Die Islamische Republik Iran, die seit Jahrzehnten radikal-islamischen Terrorismus unterstützt und die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in den Bombenanschlag auf Pan Am 103 über Lockerbie verwickelt sein dürfte, hat einen Terrorangriff aufs der Luft auf Israel gestartet. Rund 200 Raketen feuerte das radikale muslimische Mullah-Regime auf Israel ab. Kampfflieger der israelischen Luftwaffe und wohl auch der US-Luftwaffe sowie bodengebundene Luftabwehr konnten einen Großteil der Raketen abfangen, doch etliche schlugen in Israel ein. Bislang gibt es keine Berichte über Todesopfer, es seien nur wenige Israelis verletzt worden. Bereits im April hatte der Iran einen Terrorangriff aus der Luft aus Israel durchgeführt.

Zeitgleich verübten Terroristen in Tel Aviv einen Terroranschlag mit mindestens sechs Todesopfer. Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigen die Terroristen. Es handelt sich um muslimische Palästinenser.

Judenhass ist in der islamischen Welt weit verbreitet. In den vergangenen Jahrzehnten wurden fast 1 Million in islamischen Ländern lebende Juden von dort vertrieben.

(red)