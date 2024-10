EU-Sanktionen: Iran Air darf keine Tickets in EU mehr verkaufen

Konkret wurden die Sanktionen gegen Iran Air - The Airline of the Islamic Republic of Iran von der EU wegen der Lieferung ballistischer Raketen und Drohnen an Russland, die von Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt werden, verhängt. Iran Air sowie Mahan Air und Saha Airlines (die beiden letztgenannten fliegen allerdings ohnedies seit geraumer Zeit nicht mehr in die EU) dürfen keine Tickets innerhalb der mehr EU verkaufen. Zuletzt bediente Iran Air in der EU noch Wien, Frankfurt, Hamburg und Köln/Bonn.

Die EU wirft allen drei Gesellschaften vor, Waffen und Technologie an den Terrorstaat Russland geliefert zu haben und damit in dessen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine involviert zu sein.

Durch das Verbot des Ticketverkaufs und das Einfrieren von Vermögenswerten ist es für Iran Air praktisch unmöglich geworden, weiterhin in die EU zu fliegen.

Aktuell scheint der für Samstag geplante Flug von Teheran nach Wien und zurück (IR 716/717) allerdings noch wie geplant im Flugplan sowie auf FR24 auf.

