Flugtagkatastrophe von Ramstein jährt sich: Bericht eines Überlebenden

Heute vor 36 Jahren ereignete sich auf der Ramstein Air Base in Deutschland das wohl bekannteste Flugschauunglück der Welt. Mindestens 70 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Seit dem Vorjahr ist das Buch "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein", das heuer in der 2. Auflage erschienen ist, erhältlich. Es gilt in Fachkreisen als Standardwerk. Kürzlich veröffentlichte ein überlebender US-Soldat auf Social Media seinen Bericht über die Ereignisse. Wir stellen sie unseren Lesern in deutscher Übersetzung zur Verfügung.

Die Flugtagkatastrophe von Ramstein am 28. August 1988 war zugleich das Ende aller großen militärischen Flugshows in Deutschland und offenbarte gravierende Organisationsmängel. So stand beispielsweise nur ein Medevac-Helikopter bei 300.000 Besuchern zur Verfügung und genau dieser Hubschrauber wurde von einem der abstürzenden Flugzeuge getroffen. Eines seiner Besatzungsmitglieder, ein US-Soldat namens Douglas Kay, filmte die verhängnisvolle Vorführung der Frecce Tricolori mit der Videokamera und kam nur am Haaresbreite mit dem Leben davon. Hier ist sein Bericht in deutscher Übersetzung.

"Am Sonntag, dem 28. August 1988, wurde meine Hubschrauber-Sanitätseinheit, die 63rd Medical Detachment, beauftragt, den Flugtag in Ramstein medizinisch abzusichern. Meine Besatzung bestand aus den Piloten CW3 Bill Frietas und 1LT Kim Strader, Crew Chief Kendall Hill und mir - dem Flugsanitäter. Bei unserer Ankunft wies uns der Tower von Ramstein an, unseren UH-60 Blackhawk am Ende einer Reihe von Flugzeugparkplätzen und Zelten zu parken, die entlang einer Rollbahn aufgestellt worden waren, die als Bodenmarkierung für die Kunstflugvorführungen dienen sollte, etwa eine Viertelmeile vom Publikum entfernt. Sobald die einzelnen Flugteams wieder gelandet waren, rollten sie im ,Gänsemarsch' langsam an uns vorbei, bis auf wenige Meter an unsere Rotoren heran. Der Tower hatte uns dort geparkt, wo wir am ehesten involviert sein würden, wenn etwas schief gehen würde, egal wo, aber wir hatten eine gute Aussicht.

Mein Co-Pilot, 1LT Kim Strader, hatte den ursprünglich zugewiesenen Co-Piloten ersetzt und dessen VHS-Camcorder mitgebracht, um die Show zu filmen. Er und Mr. Frietas standen entspannt bereit, während mein Crew-Chief, SPC Kendall Hill, und ich abwechselnd den Camcorder und eine weitere Kamera bedienten. Minuten vor Ablauf der zweistündigen Vorstellung erhob sich das Kunstflugteam der italienischen Luftwaffe, die Frecce Tricolori (dreifarbige Pfeile), in den Himmel. Als das Soloflugzeug in zwei der Flugzeuge flog, die versuchten, eine „Herz“-Formation zu bilden, stürzte eines der angeschlagenen Flugzeuge mit etwa 300 Meilen pro Stunde in unseren UH-60-Hubschrauber.

Ich filmte mit dem Camcorder auf einem Stativ. Wäre ich nicht auf den Boden gefallen, hätte mich die eine Tragfläche des auf uns stürzenden Jets in zwei Teile gerissen. Als die Tragfläche über mich hinwegflog, befand ich mich im Zentrum des Feuerballs, als der italienische Aermacchi MB-339 Jet die Nase unseres Hubschraubers abriss und bei seiner Explosion Kerosin in alle Richtungen spritzte. SPC Hill, 1LT Strader und ich standen in Flammen. Der Solo-Jet flog in einem Bogen weiter, bis er in die Zuschauermenge stürzte und explodierte.

Im letzten Moment versuchte der Solopilot die Kollision zu verhindern, doch es war zu spät.

Nach den üblichen Stop-Drop-and-Roll-Manövern löschten sowohl SPC Hill als auch ich unsere brennende Kleidung, aber 1LT Strader hatte nicht so viel Glück. Er hatte auf einer Trage im Schatten der Nase des Helikopters geschlafen. Das Kerosin hatte ihn völlig ,überflutet' und dann in Brand gesetzt. Hill und ich versuchten, die Flammen mit Jacken und Decken zu ersticken.

Der Hubschrauber stand immer noch in Flammen, und ich war allein, während Mr. Freitas und SPC Hill das Feuer bekämpften und sich darum bemühten, mehr Menschen am Leben zu erhalten. Da mein Adrenalinspiegel bereits erschöpft war, konnte ich den stämmigen Leutnant nicht allein in Sicherheit bringen, aber ein Sanitätsoffizier der Luftwaffe, Staff Sergeant Michael F. Burton, eilte zu Hilfe, und während wir den Piloten in einen sicheren Bereich trugen, nahmen weitere Helfer unsere Plätze ein. Ich sah, dass unser ehemals brennendes Flugzeug inzwischen mit einer ordentlichen Portion Löschschaum bedeckt war.

Ich begleitete Oberleutnant Strader auf der langen Fahrt mit dem Krankenwagen nach Landstuhl und legte ihm unterwegs eine Infusion an. Wir hielten auf der Zuschauerseite des Flugplatzes an, um die leeren Plätze in dem klapprigen Krankenwagen im Militärstil zu füllen. Bei einem anderen Patienten an Bord konnte ich keine weitere Infusion legen, da er zwar noch lebte, seine Haut aber so stark verbrannt war, dass sie wie eine harte, schwarze Panzerung aussah, und der Krankenwagen nicht mit Nadeln ausgestattet war, deren Länge und Größe ausreichten, um eine tiefe Vene zu erreichen.

1LT Strader wurde bald darauf in das Verbrennungszentrum des Brooke Army Medical Center in Ft. Sam Houston gebracht. Obwohl er um sein Leben kämpfte, verlor er am 17. September den Kampf. 1LT Strader wurde posthum zum Hauptmann (Captain) befördert. Schon Tage vor der Show hatte ich den Kindern gesagt, dass ich nicht wollte, dass sie dorthin gingen, weil ich ein schlechtes Gefühl bei der Show hatte. Das muss eine Vorahnung in mir gewesen sein. Unser Ältester, Chip, ging trotzdem hin, aber irgendwann sagten ihm sogar seine eigenen inneren Alarme, er solle zurück auf den Berg Landstuhl gehen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Mein Sohn Eric und sein enger Freund Paul R. hatten die Flugshow von einem Steinturm, dem Bismarckturm, direkt am Zaun der Landstuhler Post oben auf dem Berg beobachtet. Sie sahen den Rauch und wussten, dass die Show vorbei war. Eric wusste, dass ich dort drüben bei der Flugshow Dienst hatte.

Die Jungs machten sich auf den Weg zum Eingang der Notaufnahme, um sich über die Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten. Sie hatten keine Ahnung, wie sehr sie in die Sache hineingezogen werden sollten. Der automatische Türöffner für die Notaufnahme war defekt, und so wurden die beiden Jungs vom Personal der Notaufnahme beauftragt, bei Bedarf die Türen zu öffnen. Das ging eine Weile so, aber das Krankenhaus hatte nicht genügend Personal abgestellt, um einen Notfall abzudecken, der die übliche Kapazität an diesem Sonntag weit überstieg, so dass Eric und Paul gebeten wurden, hereinzukommen und zu helfen.

Dem Krankenhaus waren bereits die Rolltragen und die Warteplätze in der Notaufnahme ausgegangen, so dass die Patienten zu diesem Zeitpunkt auf Leinentragen entlang der Wände in den Gängen aufgereiht wurden. Vierzig Menschen starben an diesem Tag, so dass man sich vorstellen kann, dass an diesem Nachmittag vielleicht Hunderte von Verletzten durch die Türen kamen.

Diese beiden 11-jährigen Jungen erfüllten trotz des Schreckens, dem sie plötzlich ausgesetzt waren, tapfer die ihnen neu zugewiesenen Aufgaben: Sie gossen steriles Wasser auf die Verbrennungen der Menschen, überwachten die Atmung der Bewusstlosen und riefen Hilfe, wenn jemand Probleme beim Atmen zu haben schien. Sie mussten schnell erwachsen werden, sobald sie in diese höchst seltsame und schreckliche Welt des Schmerzes und des Leidens eingetaucht waren.

Nach der Flugshow waren meine Verbrennungen nicht so schlimm, dass sie mich davon abhielten, auf den Flugplatz zu gehen, um Dinge zu erledigen, obwohl es ein paar Wochen dauern würde, bis ich wieder fliegen konnte. Ich war fest eingewickelt, und mein rechter Arm lag hoch, um die Schwellung zu lindern. Die Verbrennungen wurden mit Demerol und Bädern im Whirlpool behandelt. Die körperlichen Verletzungen verschwanden schließlich, aber noch heute habe ich Erinnerungen, die nie verblassen werden."

Text: Douglas Kay via Social Media / Deutsche Übersetzung: Austrian Wings