35. Jahrestag: Gedenken an Flugtagkatastrophe von Ramstein

Heute jährt sich das Flugtagunglück von Ramstein zum 35. Mal. Am 28. August 1988 stießen während einer Flugschau drei Flugzeuge der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori zusammen und stürzten ab. Mindestens 70 Menschen starben, bis zu 1.000 wurden physisch und/oder psychisch traumatisiert. Obwohl es keine große Gedenkfeier wie zum 30. Jahrestag geben wird, finden einzelne Gedenkveranstaltungen zu Ehren der Opfer statt. Und auch das kürzlich erschienene Buch (Austrian Wings berichtete) "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" erinnert an diese Tragödie.

Seitens der Stadt Ramstein-Miesenbach werde man heute sowohl am privat von den Hinterbliebenen der Opfer errichteten Gedenkstein außerhalb der Air Base als auch am Denkmal innerhalb der Air Base Blumen niederlegen, hieß es seitens des Bürgermeisters Ralf Hechler. Außerdem wird es am morgigen Dienstag in der St. Nikolauskirche in Ramstein einen Gottesdienst zu Ehren der mindestens 70 Todesopfer des Flugtagunglücks geben.

Die offizielle Nachsorgegruppe wird indes zum 35. Jahrestag keine öffentliche Gedenkveranstaltung abhalten. Jene zum 30. Jahrestag sei das letzte große öffentliche Gedenken gewesen. Allerdings werden sich Betroffene wohl im privaten Rahmen zusammenfinden, um ihrer Lieben zu gedenken.

Buchempfehlung

Wer sich für das Thema "Flugtagkatastrophe von Ramstein" interessiert, dem sei das vor rund 2 Monaten erschienene Standardwerk "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" ans Herz gelegt. Auf annähernd 400 Seiten wird die Tragödie bis ins kleinste Detail nachgezeichnet. Ein eigenes Kapitel widmet sich den teils abstrusen Verschwörungstheorien rund um das Unglück.

Foto: Buchschmiede.at

Der deutsche Luftrettungsexperte und Fachjournalist Jörn Fries schreibt dazu: "Das Buch (...) beleuchtet auch die segensreiche Tätigkeit des Ehepaares Sybille und Hartmut Jatzko, das im Jahre 1988 gemeinsam mit dem Seelsorger Heiner Seidlitz die Nachsorgegruppe der Ramstein-Opfer ins Leben rief. Das Besondere (...) sind die Interviews, die der Autor mit einigen der damals Beteiligten geführt hat. Neben dem schon erwähnten Ehepaar Jatzko und dem damaligen SWF-Kameramann Detlev Hosser beeindrucken die beiden Interviews mit der Krankenschwester Heike Becker und dem damaligen Hubschraubernotarzt Dr. Klaus-Peter Wresch. Er und seine Kollegen vom Zivilschutz-Hubschrauber "Christoph 5" aus Ludwigshafen waren unter den ersten externen Rettungskräften, die auf der U.S. Base eintrafen und umgehend lebensrettende Entscheidungen zu treffen hatten."

(red)