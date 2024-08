Nur noch 1 Monat bis zur Airpower in Zeltweg

In einem Monat, konkret am 06. und 07. September 2024, hebt die AIRPOWER24, Europas größte Airshow, am Fliegerhorst Zeltweg ab. Hunderttausende Luftfahrtfans weltweit sind schon in großer Vorfreude.

Austrian Wings Tipp: Zur Einstimmung auf die Airpower, mit vielen spannenden Hintergrundinfos, eignet sich auch das Buch "Airpower 22 - Donnernder Himmel über Zeltweg".

Sie wird aus einer Leistungsschau am Boden, Vorführungen der österreichischen Luftstreitkräfte und internationaler militärischer Kunstflugstaffeln und Teilnehmern aus dem Bereich der Zivilluftfahrt, allen voran den Flying Bulls, sowie einer statischen Schau ziviler Aussteller aus den Bereichen der Luftfahrtindustrie, Forschung und Lehre und einer umfangreichen Rahmenveranstaltung am Flugplatzgelände inklusive dem Militärluftfahrtmuseum bestehen. Der Eintritt zur AIRPOWER24 ist frei. Die AIRPOWER24 ist ein Event für die ganze Familie und bietet auch für Kinder abwechslungsreiche Unterhaltung: An den beiden Veranstaltungstagen steht ein eigener Kinderbereich jeweils ab 7.30 Uhr bis Veranstaltungsende zur Verfügung. Zudem werden nach Ende des Flugbetriebes auch noch Programmangebote bis 19:00 Uhr wie etwa eine Kinofilmvorführung (Top Gun: Maverick), ein „Meet the Pilots-Corner“ oder etwa auch Darbietungen der Militärmusik am Veranstaltungsgelände stattfinden.

„Die AIRPOWER24 wird heuer ein Programm in noch nie dagewesener Fülle mit zahlreichen Highlights und Premieren bieten. Insgesamt werden nach aktuellem Planungsstand 206 Flugzeuge aus über 20 Nationen bei der AIRPOWER24 zu sehen sein. Das Österreichische Bundesheer wird bei der AIRPOWER24 mit über 40 Luftfahrzeugen, The Flying Bulls mit 37 Luftfahrzeugen präsent sein. Die Besucherinnen und Besucher der AIRPOWER24 werden sich aus erster Hand einen Eindruck verschaffen können, was unsere Luftstreitkräfte zu leisten im Stande sind. Und was wir auch in den nächsten Jahren an neuen Luftfahrzeugen bekommen werden!“, erklärt dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. So werden etwa Flugdemonstrationen möglicher Nachfolger der Saab 105, die aktuell vom Österreichischen Bundesheer im Zuge des Aufbauplanes 2032 beschafft werden, sowie erstmals auch der neue Mehrzweckhubschrauber AW-169 „LION“ in einem Flying Display zu sehen sein.

An Höhepunkten werden zahlreiche Flying Displays, darunter eine Abfangdemonstration mit zwei Eurofightern und einer C-130 der österreichischen Luftstreitkräfte, ein Flying Display einer deutschen A-400M, zwei Solo-Displays von Eurofightern oder etwa auch einer F-16 und F-18 zu bestaunen sein. Erstmals wird in Österreich auch ein Solo-Display einer amerikanischen F-35A des F-35 Lightning II Demo-Teams der US Air Force, geflogen von Display-Pilotin Captain Melanie „Mach“ Kluesner, zu sehen sein. Ebenfalls neu wird ein Solo-Display eines S-70 Black Hawk der österreichischen Luftstreitkräfte mit Flare-Einsatz gezeigt werden. An weiteren Jet- und Propeller-Trainingsflugzeugen werden etwa T346 (Italien), L39NG (Tschechien) sowie PC-9M (Slowenien) zu sehen sein.

Mehrere Kunstflugteams bzw. -staffeln werden ihre Displays zeigen, etwa

Patrouille Suisse mit 6 Northrop F-5E Tiger II

Patrulla Aguila mit 7 CASA C-101,

Krila Oluje mit 6 PC-9M,

das Red Bull Blanix-Team,

das Czech Flying Bulls Aerobatics Team und das Horsemen Flight Team mit 3 historischen North American P-51 Mustang.



(red / Airpower)