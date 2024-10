Airpower bei Bevölkerung beliebt: Hohe Zustimmungsraten für Veranstaltung

Am 06. und 7. September 2024 veranstaltete das Österreichische Bundesheer gemeinsam mit den Partnern Land Steiermark und Red Bull am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die AIRPOWER24. Eine aktuelle Umfrage ergibt nun einmal mehr, dass die Menschen in Österreich hinter der größten Flugschau Kontinentaleuropas stehen, die zugleich auch eine militärische Großübung darstellt.

„Über 250.000 Besucher am Veranstaltungsgelände sowie weitere zehntausende Luftfahrtbegeisterte am Angelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser, über zehn Millionen Wertschöpfung für die Region, ein deutliches Nächtigungsplus sowie ein medialer Werbegegenwert alleine in nationalen Medien von über vier Millionen Euro sind die ersten beeindruckenden Zahlen zum AIRPOWER-Wochenende Anfang September in Zeltweg. Und für uns auch sehr wichtig: Wir vergeben alle Zuliefer-, Gastronomie- und Getränkeverträge für eine AIRPOWER-Veranstaltung zu 100% in der Region!“, sagt dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Region steht eindrucksvoll zur AIRPOWER

Die Region Murtal und die Steiermark stehen dabei eindrucksvoll zur AIRPOWER: In einer für Österreichs Gesamtbevölkerung repräsentativen Umfragewelle (österreichweit n = 1.000) sowie einer zusätzlichen eigenen repräsentativen Erhebung in der Region Murtal bzw. Obersteiermark (n = 302) erhob das unabhängige Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) unmittelbar nach der AIRPOWER24 im Untersuchungszeitraum vom 12. bis 20. September 2024 die Einstellung der Bevölkerung zur AIRPOWER in Zeltweg sowohl österreichweit als auch mit einer Sonderauswertung für die Region. Das Ergebnis ist klar: Die Region steht mit einer eindeutigen Mehrheit von 98% zur AIRPOWER (75% sehr wichtig bzw. 23% eher wichtig), österreichweit sind es stolze 79% (56% sehr wichtig bzw. 23% eher wichtig).

Beeindruckend sind auch die Umfragewerte zum Fliegerhorst Hinterstoisser als Standort bzw. auch wichtiger Arbeitgeber in der Region Murtal: So schätzen österreichweit insgesamt 87% die Bedeutung des Fliegerhorstes Hinterstoisser als sehr (57%) bzw. eher wichtig (30%) für die Region bzw. die Obersteiermark ein, in der Region sind es beachtliche 94%, davon sogar 69% als sehr wichtig.

Hervorragende Zustimmung zur AIRPOWER und Fliegerhorst Hinterstoisser als Standort

„Ich freue mich sehr über diese großartigen Zustimmungsraten, sowohl österreichweit als auch vor allem in der Region Murtal selbst. Die eindeutige Zustimmung zu den AIRPOWER-Veranstaltungen, aber auch zum Fliegerhorst Hinterstoisser als Standort bzw. wichtiger Arbeitgeber, ist ein eindrucksvoller Beleg für die ausgezeichnete Partnerschaft des Österreichischen Bundesheeres mit dem Land Steiermark und die positive Verankerung unseres Bundesheeres in der Region Murtal im speziellen!“, so Tanner abschließend.

(red / ÖBH)