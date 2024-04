Buchneuerscheinung: Airpower 22 - Donnernder Himmel über Zeltweg

Mit rund 275.000 Besuchern allein auf dem Veranstaltungsgelände selbst machte die Airpower im Jahr 2022 ihrem Status als größte Flugschau Kontinentaleuropas einmal mehr alle Ehre. Seit 1997 findet diese traditionsreiche Veranstaltung im steirischen Zeltweg statt. Die Airpower hat sich seither längst als Pflichttermin für Luftfahrtfreunde, Militärfans und Journalisten aus aller Welt etabliert. Bei den Flugvorführungen der Superlative reüssierten nicht nur bekannte Formationen wie die Flying Bulls, die Patrouille Suisse oder die Frecce Tricolori, sondern auch etliche Typen, die wahrscheinlich ihren letzten öffentlichen Auftritt auf einer Airshow hatten, darunter die Alouette III des Bundesheeres, die MiG 21 der kroatischen Luftwaffe, ein Mil Mi-35 der tschechischen Luftstreitkräfte oder das Belgian F-16 Solo Display Team, das heuer aufgelöst wird. Doch auch das Static Display wartete mit so manchem Highlight auf. So war etwa der vierstrahlige chinesische Transporter Xian Y-20 erstmals auf einer europäischen Flugschau zu bestaunen und der Hercules-Nachfolger beim Bundesheer, die Embraer C-390, konnte ebenfalls aus nächster Nähe in Augenschein genommen werden.

Neben modernem Fluggerät waren natürlich auch zahlreiche Oldtimer, wie die Messerschmitt Bf 108 „Taifun“, eine de Havilland DH-89 Dragon Rapide in Swissair-Lackierung oder der legendäre Rosinenbomber DC-3, vertreten. Kurzum: Für jeden war etwas dabei ‒ und das bei wahrem Kaiserwetter. Folglich herrschte nicht nur auf dem Fliegerhorst Hinterstoisser, sondern auch in den umliegenden Ortschaften eine wahre Volksfeststimmung. Denn selbst von Wiesen, Feldern und anderen Privatgrundstücken rund um die Air Base aus verfolgten Luftfahrtfans die spektakulären Flugvorführungen und ließen es sich dabei mit Gegrilltem und kühlen Getränken einfach gut gehen. Dieses Buch des Fotografen und Flugexperten Patrick Huber - mit 78 hochwertigen Fotografien - lässt die Airpower 22 noch einmal Revue passieren. Ein MUSS für jeden Luftfahrt- und Airshowfan!

(red / PM)